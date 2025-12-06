Deux accidents mortels dans l’Ain : six victimes en une nuit

Deux accidents distincts ont coûté la vie à six personnes, comme le révèle la préfecture du département.

Le premier drame s’est produit vendredi soir à 22h32 sur la RD984B, à Collonges, près de la frontière suisse. Une voiture, seule en cause, a violemment quitté la route avant de prendre feu. Les quatre occupants du véhicule ont été déclarés morts malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers.

Quelques heures plus tard, à 4h04, un second accident a endeuillé la commune de Lagnieu, au lieu-dit Proulieu, sur la RD20. Cette fois, un choc frontal entre deux voitures a fait deux nouvelles victimes : un homme de 48 ans, décédé sur place, et une femme de 35 ans, transportée en urgence relative vers l’hôpital.

Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour déterminer les circonstances exactes des deux drames. Les services de l’État rappellent que ces événements s’inscrivent dans un contexte de vigilance accrue en matière de sécurité routière. La préfecture souligne la mobilisation du pôle sécurité routière État-Département, ainsi que le renforcement des contrôles menés par la police et la gendarmerie pour lutter contre les comportements dangereux.

La préfète de l’Ain, Chantal Mauchet, a adressé ses condoléances aux familles et proches des victimes.