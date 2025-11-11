"Plus qu’un abandon : c’est un aveu d’échec" : l'ancien monsieur tourisme de Lyon désabusé par les drones de la Fête des Lumières 2025

A savoir bâtir une offre tournée vers l'international et glaner des titres honorifiques comme "meilleure ville d'Europe à visiter pour un week-end". Ceux-là même que Lyon collectionnait dans les années 2010 et qu'ONLYLYON ne cherche plus du tout à obtenir aujourd'hui.
Mais en 2021, un an après l'élection des écologistes et une période sanitaire catastrophique pour le tourisme, François Gaillard quittait Lyon au terme de 17 années de bons et loyaux services.
La perspective d'une victoire de Jean-Michel Aulas lui a visiblement donné le goût de mettre son grain de sel dans les élections municipales et métropolitaines. Après un post début novembre visant Bruno Bernard et sa capacité à "s'auto-congratuler", François Gaillard dézingue la Fête des Lumières 2025 dont le programme a été dévoilé la semaine dernière par la Ville de Lyon.
A ses yeux, la décision des écologistes de céder à la mode du spectacle de drones est une mauvaise idée. "Voir la Basilique de Fourvière ou des lumignons dessinés par des drones dans le ciel du parc de la Tête d’Or… alors qu’on peut les contempler en vrai en tournant la tête, c’est un peu comme projeter un faux coucher de soleil pendant que l’original flamboie dehors".
Selon lui, Grégory Doucet n'a toujours pas cerné ce qui fait battre le coeur de l'évènement : "La Fête des Lumières, c’est bien plus qu’un show. C’est un geste populaire et poétique, né des fenêtres et des cœurs. Une lumière humaine, pas une chorégraphie de machines. Et pourtant, Lyon s’apprête à suivre la mode de ces spectacles banalisés depuis déjà quinze ans en Asie de l’Est, et ça me rend triste. Des créations galvaudées, formatées, interchangeables… Plus qu’un abandon : c’est un aveu d’échec".
François Gaillard conclut en appelant de ses vœux à un retour de l'ADN du 8 décembre, à savoir une installation massive de lumignons aux fenêtres de la Presqu'île. Et de signer son billet d'humeur d'un "coeur lyonnais" qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de voir l'ex-président de l'OL remporter le scrutin en mars prochain.
Et si Doucet revient aux bougies aux fenetres et point-barre, il tue les commerces.
Il y a belle lurette que Lyon a perdu son "âme" du 8 décembre. Il n'a pas fallu attendre Grégory Doucet pour cela. Déjà, du temps de Gérard Collomb, la "fête du 8 décembre" s'était transformée en "fête des lumières", sorte de grand show sans âme placardé sur les façades les plus emblématiques de Lyon, avec un abandon des lyonnais qui ne se retrouvait plus dans cette manifestation touristique et avait laissé bien rangé dans leurs cartons les lumignons qu'ils avaient l'habitude de placer chaque année le 8 décembre sur leurs rebords de fenêtres, un geste devenu anecdotique depuis longtemps, sans parler du vin chaud et des animations populaires dans les rues de Lyon qui ont là-aussi disparu. Le problème de cette "fête des lumières", c'est qu'elle existe dans de nombreuses grandes villes et a perdu de ce fait son originalité. J'ai testé celle de Bruxelles, très chouette, et qui n'a rien à envier au show de la place des Terreaux. Mais il y en a partout dans bien d'autres villes. Dommage pour Lyon de n'avoir pas su rester attaché au côté traditionnel de cette fête et d'y avoir laissé son âme, tout cela pour faire venir des centaines de milliers de touristes qui vont dépenser leur argent dans les restaurants de Lyon. Tant mieux pour les commerçants si ça dure, mais il faut craindre que la formule s'use et s'érode par rapport à la concurrence d'autres grandes villes plus exotiques.
