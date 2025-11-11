"Plus qu’un abandon : c’est un aveu d’échec" : l'ancien monsieur tourisme de Lyon désabusé par les drones de la Fête des Lumières 2025

A savoir bâtir une offre tournée vers l'international et glaner des titres honorifiques comme "meilleure ville d'Europe à visiter pour un week-end". Ceux-là même que Lyon collectionnait dans les années 2010 et qu'ONLYLYON ne cherche plus du tout à obtenir aujourd'hui.

Mais en 2021, un an après l'élection des écologistes et une période sanitaire catastrophique pour le tourisme, François Gaillard quittait Lyon au terme de 17 années de bons et loyaux services.

La perspective d'une victoire de Jean-Michel Aulas lui a visiblement donné le goût de mettre son grain de sel dans les élections municipales et métropolitaines. Après un post début novembre visant Bruno Bernard et sa capacité à "s'auto-congratuler", François Gaillard dézingue la Fête des Lumières 2025 dont le programme a été dévoilé la semaine dernière par la Ville de Lyon.

A ses yeux, la décision des écologistes de céder à la mode du spectacle de drones est une mauvaise idée. "Voir la Basilique de Fourvière ou des lumignons dessinés par des drones dans le ciel du parc de la Tête d’Or… alors qu’on peut les contempler en vrai en tournant la tête, c’est un peu comme projeter un faux coucher de soleil pendant que l’original flamboie dehors".

Selon lui, Grégory Doucet n'a toujours pas cerné ce qui fait battre le coeur de l'évènement : "La Fête des Lumières, c’est bien plus qu’un show. C’est un geste populaire et poétique, né des fenêtres et des cœurs. Une lumière humaine, pas une chorégraphie de machines. Et pourtant, Lyon s’apprête à suivre la mode de ces spectacles banalisés depuis déjà quinze ans en Asie de l’Est, et ça me rend triste. Des créations galvaudées, formatées, interchangeables… Plus qu’un abandon : c’est un aveu d’échec".

François Gaillard conclut en appelant de ses vœux à un retour de l'ADN du 8 décembre, à savoir une installation massive de lumignons aux fenêtres de la Presqu'île. Et de signer son billet d'humeur d'un "coeur lyonnais" qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de voir l'ex-président de l'OL remporter le scrutin en mars prochain.