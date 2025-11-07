Lyon Politiques : la gauche avec Doucet, sondage et Fête des Lumières - 07/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :
- Gauche unie autour de Grégory Doucet, sauf LFI
- Sondage : Jean-Michel Aulas, le candidat des vieux ?
- Fête des Lumières 2025 : l'édition qui ressemble le moins aux écologistes
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
00:00 Introduction/Sommaire
00:36 Gauche unie derrière Grégory Doucet
13:00 Nouveau sondage
30:17 Fête des Lumières
Avec la destruction des voies de circulation pour les travailleurs qui vont ou viennent gagner leur pain, pendant que des bobos ou gugusses jouent sur leur rondinettes, nonSignaler Répondre
Ensuite les étendages sur la plus belle place de Lyon et surtout son prix, dehors un socialiste comme ça