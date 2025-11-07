Lyon Politiques : la gauche avec Doucet, sondage et Fête des Lumières - 07/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Gauche unie autour de Grégory Doucet, sauf LFI

- Sondage : Jean-Michel Aulas, le candidat des vieux ?

- Fête des Lumières 2025 : l'édition qui ressemble le moins aux écologistes

00:00 Introduction/Sommaire

00:36 Gauche unie derrière Grégory Doucet

13:00 Nouveau sondage

30:17 Fête des Lumières