L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : la gauche avec Doucet, sondage et Fête des Lumières - 07/11/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Gauche unie autour de Grégory Doucet, sauf LFI
- Sondage : Jean-Michel Aulas, le candidat des vieux ?
- Fête des Lumières 2025 : l'édition qui ressemble le moins aux écologistes

00:00 Introduction/Sommaire
00:36 Gauche unie derrière Grégory Doucet
13:00 Nouveau sondage
30:17 Fête des Lumières

1 commentaire
Des valeurs de gauche ? le 07/11/2025 à 16:48

Avec la destruction des voies de circulation pour les travailleurs qui vont ou viennent gagner leur pain, pendant que des bobos ou gugusses jouent sur leur rondinettes, non
Ensuite les étendages sur la plus belle place de Lyon et surtout son prix, dehors un socialiste comme ça

Signaler

