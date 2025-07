Près de Lyon : plusieurs communes de la Métropole s’associent pour mettre en place un service de vélos à assistance électrique en libre-service

Le 26 juin dernier, les communes de Charly, d’Irigny, de Saint-Genis-Laval et de Vernaison ont publié un communiqué commun concernant un projet d’envergure en matière d’écologie et de transport. Celles-ci souhaitent développer une offre intercommunale de Vélo à Assistance Électrique (VAE) afin de contrer le manque d’investissement de la Métropole de Lyon sur ce sujet. En effet, une seule station Vélo’v est disponible, à Saint-Genis-Laval.

Objectif 2026

"Ce projet de VAE intercommunal s’inscrit dans une approche pragmatique et responsable : favoriser la mobilité du quotidien des habitants tout en répondant aux enjeux environnementaux, sans dogmatisme ni idéologie. Une action de terrain, portée par des élus de proximité. Agir pour la transition écologique, ce n’est pas réservée à un parti politique, c’est une affaire de bon sens", peut-on lire dans le communiqué.

Dès le mois de janvier 2026, une expérimentation sera effectuée sur ces territoires. Elle durera un an et pourra être renouvelée une année de plus si tous les signaux sont au vert. Pour le moment, le temps est à la recherche d’un opérateur. La date limite est fixée au mois d’octobre prochain.