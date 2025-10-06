Près de Lyon : une vague de nouveaux commerces annoncée à Saint-Genis-Laval

L’objectif : revitaliser le centre-ville et encourager l’installation de nouveaux artisans et commerçants dans l’ensemble des quartiers.

Depuis 2022, la Ville accompagne activement les porteurs de projets, en recensant les demandes d’implantation et en facilitant la mise en relation avec les propriétaires de locaux vacants.

Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque plusieurs enseignes viennent d’ouvrir, renforçant l’attractivité du cœur de ville.

Parmi elles, L’Étape Dorée, un restaurant gastronomique originaire de L’Arbresle, s’est installé au 137 chemin de Moly. Nomade – Atelier Cycles, ouvert par Jérôme Blanc place Anne-Marie Barnoud, propose vente, réparation et pièces détachées pour vélos. Platine Audition, dirigé par Théo Spay, modernise son espace au 65 avenue Georges-Clémenceau. Les jumelles Marianne et Séverine inaugurent quant à elles Studio Coiffure au 8 avenue de Gadagne, tandis que Magali Bacquet ouvre Temps Suspendu, une librairie chaleureuse montée de l’Église. Enfin, Zesty’ House, le bar à cocktails de Marquaux Picard, passe de son camion itinérant à une adresse fixe rue de la Ville.

D’ici la fin de l’année, d’autres ouvertures viendront enrichir cette dynamique. Le fromager lyonnais Bruno Pélen lancera une seconde boutique B.O.F – Beurre, Œuf et Fromage place Jaboulay. Le brocanteur Jean-Baptiste Fougerat, après le succès d’une boutique éphémère, ouvrira un magasin permanent rue des Halles. Samira Benantar inaugurera le Bistrot Liberté, une cantine conviviale et gourmande, tandis que le Café Saliste by Jojo’s Factory, au sein du B612, proposera un lieu hybride mêlant petite restauration, culture et convivialité.