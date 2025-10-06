Près de Lyon : une vague de nouveaux commerces annoncée à Saint-Genis-Laval

L’objectif : revitaliser le centre-ville et encourager l’installation de nouveaux artisans et commerçants dans l’ensemble des quartiers.
Depuis 2022, la Ville accompagne activement les porteurs de projets, en recensant les demandes d’implantation et en facilitant la mise en relation avec les propriétaires de locaux vacants.
Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque plusieurs enseignes viennent d’ouvrir, renforçant l’attractivité du cœur de ville.
Parmi elles, L’Étape Dorée, un restaurant gastronomique originaire de L’Arbresle, s’est installé au 137 chemin de Moly. Nomade – Atelier Cycles, ouvert par Jérôme Blanc place Anne-Marie Barnoud, propose vente, réparation et pièces détachées pour vélos. Platine Audition, dirigé par Théo Spay, modernise son espace au 65 avenue Georges-Clémenceau. Les jumelles Marianne et Séverine inaugurent quant à elles Studio Coiffure au 8 avenue de Gadagne, tandis que Magali Bacquet ouvre Temps Suspendu, une librairie chaleureuse montée de l’Église. Enfin, Zesty’ House, le bar à cocktails de Marquaux Picard, passe de son camion itinérant à une adresse fixe rue de la Ville.
D’ici la fin de l’année, d’autres ouvertures viendront enrichir cette dynamique. Le fromager lyonnais Bruno Pélen lancera une seconde boutique B.O.F – Beurre, Œuf et Fromage place Jaboulay. Le brocanteur Jean-Baptiste Fougerat, après le succès d’une boutique éphémère, ouvrira un magasin permanent rue des Halles. Samira Benantar inaugurera le Bistrot Liberté, une cantine conviviale et gourmande, tandis que le Café Saliste by Jojo’s Factory, au sein du B612, proposera un lieu hybride mêlant petite restauration, culture et convivialité.
Pourquoi pas je suis pas contre sa changera du jambon beurre ou de macdo
C'est un mouvement un peu général pour les villes et villages de l'agglomération et même hors agglomération. C'est un effet positif ou négatif (on peut le voir de différentes façon) de la politique de la municipalité de Lyon.
Beaucoup d'anciens clients ne se rendent plus dans les commerces de Lyon mais vont à l'extérieur, la demande augmentent avec le lot de nouveaux commerces, ce n'est pas juste limité à St Genis Laval.
Ce mouvement est le même pour les écoles de Lyon qui ferment des classes depuis 2/3ans, et les communes du Rhône qui en ouvrent.
Par contre cela participe aussi à l'étalement urbain, et c est-ce une bonne chose niveau écologie? On notera aussi que les commerces de Lyon qui ferment sont souvent remplacés par des fastfood .
Ce qu'a fait la Mairie de St Genis Laval (créations de commerces et essor de l'économie locale), doucet a fait exactement l'inverse : destructions et fermeture de commerces par douzaines.
Que cela serve à cet écervelé d'écolo de doucet
C'est très bien, dans les autres communes c'est plutôt bar à chicha, barbier, hammam, kebab et autres nuisibles culinaires...
comme je ne vais plus à Lyon depuis au moins 2 ans bien qu habitant tres proche c est très bien que la périphérie ouvre ses portes à de nouveaux commerces