Marylène Millet : "Très difficile de discuter avec les écologistes quand on n'est pas complètement d'accord"

Un an et demi après l'arrivée du métro B à Saint-Genis-Laval, la maire Marylène Millet en fait un bilan mitigé : "C'est clairement un avantage pour l'hôpital et les habitants en proximité. Mais c'est plus compliqué pour ceux qui viennent de plus loin", indique l'élue centriste.

Le gros point noir qui n'avance pas avec la Métropole et le Sytral selon elle, c'est le dépose-minute qui "n'a pas été pensé en amont. Les gens utilisent la voie de bus et ca génère de la dangerosité".

Parmi les projets qui bloquent avec les écologistes, le réaménagement du centre-ville de Saint-Genis-Laval n'a pas pu être fait. L'édile voulait "préserver du stationnement pour nos commerces".

Et "après des mois de discussions, on a reçu une fin de non-recevoir. C'est très difficile de discuter avec eux quand on n'est pas complètement d'accord", regrette Marylène Millet.

00:00 Relations avec la Métropole

00:50 Métro B

02:50 Projet de centre-ville

03:52 Pas élue à la Métropole

07:09 Chaufferie à bois

09:59 Municipales 2026