Près de Lyon : un fast-food de burgers fermé par la préfecture, les salariés étaient des Algériens sans papier

Un contrôle réalisé le 30 septembre dernier dans le fast-food de burgers de la rue d'Anse avait permis de constater du travail dissimulé et l'emploi d'étrangers en situation irrégulière.

Deux jeunes ressortissants algériens, sans autorisation de travail en France, étaient employés sur place. Pour pouvoir être embauchés, ils utilisaient respectivement une fausse carte d'identité belge et espagnole.

Puisque les courriers recommandés de la préfecture sont restés lettre morte, le Big M a été fermé administrativement pour deux mois à compter du 19 décembre.

Si le gérant venait à rouvrir et accueillir des clients avant la date autorisée, il s'exposerait à des sanctions allant jusqu'à 2 mois de prison et 3750 euros d'amende.