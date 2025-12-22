Chauffage au bois : les foyers ouverts interdits dans toute l’agglomération lyonnaise à partir d’avril 2026

Une décision prise dans le cadre du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) adopté en 2022.

À compter du 1er avril 2026, l’utilisation des cheminées à foyer ouvert sera interdite sur l’ensemble du périmètre du PPA, qui couvre 166 communes réparties entre le Rhône, l’Isère et l’Ain.

Cette mesure vise à réduire la pollution aux particules fines et à améliorer la qualité de l’air, alors que le chauffage au bois résidentiel représente encore plus de la moitié des émissions de particules fines sur l’agglomération, une proportion pouvant atteindre 80% en période hivernale, comme lors de l’épisode de pollution de janvier 2025.

Selon les données d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l’air s’est toutefois améliorée ces dernières années. Depuis 2005, les émissions d’oxydes d’azote ont diminué de 64%, celles de particules fines PM2,5 de 48%, et celles de composés organiques volatils de 49%. Le remplacement d’anciens appareils de chauffage au bois par des équipements performants a déjà permis d’éviter 123 tonnes de PM2,5 et 283 tonnes de COV par an sur le territoire concerné.

Le durcissement de la réglementation s’inscrit dans un calendrier progressif. Après l’interdiction des foyers ouverts sur le périmètre de la Métropole de Lyon depuis avril 2023, la mesure sera étendue à l’ensemble du PPA en 2026. Par ailleurs, l’utilisation d’appareils anciens, antérieurs à 2002, sera interdite à partir du 1er avril 2028.

Pour accompagner cette transition, les pouvoirs publics rappellent l’existence du fonds air bois, cofinancé par l’ADEME. Depuis 2018, près de 4500 équipements ont déjà été remplacés, avec une forte accélération ces dernières années. La majorité des collectivités du périmètre PPA proposent ou proposeront des aides financières pour encourager le renouvellement des installations.