Plus de 3,5 kilos de cannabis retrouvés chez lui à Villefranche-sur-Saône : le prévenu a réponse à tout au tribunal

D'un refus d'obtempérer à une peine de prison pour des stupéfiants, il n'y a qu'un pas que ce Caladois de 27 ans a franchi.

Le 3 janvier dernier, il était interpellé après avoir refusé de s'arrêter à un contrôle de police à Villefranche-sur-Saône. Au domicile de sa mère où il vit, la perquisition permettait de mettre la main sur 3,5 kilos de cannabis cachés dans un tiroir à vêtements de sa petite soeur.

Jugé il y a quelques jours après avoir obtenu un délai pour préparer sa défense, le prévenu avait bien appris sa leçon.

L'origine de la drogue ? Il la gardait chez lui pour rendre service, mais refusait de donner le nom de son ami.

Les trois allers-retours vers l'Espagne en décembre dernier ? Des déplacements entre amis pour faire la fête.

Pour l'ensemble de son oeuvre, une peine de 21 mois de prison a été réclamée par le parquet caladois. Les juges ont préféré prononcer une condamnation à 17 mois, dont 6 avec sursis. Les 11 mois ferme ne seront pas effectués derrière les barreaux, mais sous bracelet électronique.

