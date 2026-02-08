Pris en photo dans un PMU à Lyon, Bruno Bernard (Les Ecologistes) et Florestan Groult (LFI) discutaient-ils d'une alliance au second tour des métropolitaines ?

A l'approche de l'ouverture du dépôt des listes pour les élections municipales et métropolitaines, les alliances de dernière minute s'opèrent. Beaucoup de candidats se rencontrent, échangent, négocient.

Alors quand Bruno Bernard et Florestan Groult, deux candidats déclarés à la présidence de la Métropole de Lyon, pensaient se rencontrer discrètement au bar PMU La Calanque dans le 2e arrondissement de Lyon, l'imagination de leurs opposants se met en branle.

Car deux clichés de la rencontre entre le président sortant et son vice-président chargé des Sports ont fuité.

Pour Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et soutien de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, la photo est "révélatrice". "Avant même le 1er tour, Bruno Bernard discute déjà alliance avec l'extrême-gauche LFI", croit-il savoir.

Photo révélatrice : avant même le 1er tour, Bruno Bernard discute déjà alliance avec l’extrême gauche #LFI . pic.twitter.com/2GKAyiJxQW — Pierre OLIVER (@poliver69) February 8, 2026

Pas encore testé par OpinionWay dans nos vagues de sondages puisque déclaré candidat que depuis quelques jours, Florestan Groult sait que les enquêtes plaçaient la France Insoumise (testée avec le député Idir Boumertit) entre 15% d'intentions de vote (octobre 2025) et 11% (janvier 2026).

Suffisant pour se maintenir au second tour dans de nombreuses circonscriptions, mais aussi pour fusionner ses listes avec celle de l'union de la gauche, malgré les réticences des socialistes et surtout de Place Publique, déjà rangés derrière les Ecologistes.

Mais que se racontaient donc Bruno Bernard et Florestan Groult dans ce PMU du cours Charlemagne ? Peut-être ont-ils parlé du scrutin du 15 mars, de ses enjeux, des différents scénarios possibles.

Mais si le duo s'est retrouvé autour d'un verre à la Confluence, c'est avant tout parce que les deux élus sortaient du gymnase Louis Chanfray où DimFit organisait une séance de sport en partenariat avec la Métropole pour 100 personnes.

Président de la collectivité et vice-président délégué aux Sports étaient donc réunis pour cet évènement, et non pour intriguer un dimanche matin.

Pour le sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus, Coeur Lyonnais se signale à nouveau de mauvaise manière dans la campagne avec ces accusations : "Des grands plans sur la comète avec les méthodes de barbouzes de l'extrême droite à coup de photos volées".