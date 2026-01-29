Métropolitaines : dans les bouchons d'Oullins, Véronique Sarselli promet de ne plus "confronter les usages"

Aux côtés du maire de la commune Jérôme Moroge, la candidate LR-Coeur Lyonnais aux métropolitaines voulait que les journalistes constatent par eux-mêmes les embouteillages du boulevard Emile-Zola, cet axe stratégique qui aboutit sur le carrefour de l'entrée de la ville.
"Cet axe devrait être fluide", peste Véronique Sarselli, accusant les écologistes d'avoir "volontairement" créé cette congestion "pour ennuyer les automobilistes".
Selon Jérôme Moroge, c'est la conséquence directe du nouveau plan de circulation appliqué sur le quartier voisin de la Bussière, où la voiture a été pratiquement bannie. "Un mépris total des écologistes contre les élus locaux et les habitants", soupire l'édile oullinois.
Si le boulevard Emile-Zola a toujours été congestionné, les deux élus LR précisent que c'est désormais toute la journée que des bouchons se forment, dans les deux sens. "Les comptages ont révélé qu'il y a 25 à 35% de véhicules supplémentaires sur un certain nombre de rues. Ça a modifié le quotidien des habitants de ces rues", signale Jérôme Moroge, qui précise également que le marché alimentaire de la Bussière le samedi a perdu 20% de sa fréquentation.
Quelles solutions apporter ? Véronique Sarselli a été plutôt floue sur le sujet, rappelant qu'elle compte intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des feux tricolores. Mais aussi en annonçant vouloir ouvrir 3000 places supplémentaires en parking-relais aux entrées de la Métropole de Lyon. Où ? "Cela reste à déterminer", concède la candidate, favorite des sondages face à Bruno Bernard. Mais un travail sera réalisé avec la Région, pour accentuer leur présence près des gares TER.
"Oullins est symbolique. Il faut remettre en ordre ce qui ne marche pas. On n’a pas du tout envie de confronter les usages, on cherche la complémentarité", conclut Véronique Sarselli.
La ré ouverture du Parc relais d'Oullins La Saulaie semble s'imposer comme une mesure de bon sens...Signaler Répondre
Faites moi confiance qu 'elle nous dit . Vous verrez bien après !Signaler Répondre
Pas trop envie !
Mais non, ce qu'il dit est juste, et même un peu en dessous de la vérité.. Dans la Métropole il y a :Signaler Répondre
600 000 voitures couvrant chacune 7 à 8 mètres carrés de chaussée, soit 4 500 000 m2
2 000 bus et autocars couvrant 30 à 45 m2 chacun, soit 80 000 m2
10 000 camions et fourgons couvrant chacun 10 à 45 m2 chacun, soit 400 000 m2
200 000 vélos couvrant 1,5 m2 chacun, soit 300 000 m2
150 trams couvrant 75 à 105 m2 chacun, soit 13 500 m2
Total = 5 288 500 m2. Les voitures couvrent 85 %
Non il va l’atomiser !Signaler Répondre
Les Lyonnais s'en cognent de vos embouteillages. Vous êtes les embouteillages par votre faute.Signaler Répondre
Du coup, si vous ne voulez plus les voir, le meilleur moyen reste de diminuer les bouchons, pas de les augmenter.Signaler Répondre
Avec les écolos, Lyon est championne de France des embouteillages avec les bagnoles, c'est vrai que ça suffit ! Il est temps de dégager ces amplificateurs de bouchons !Signaler Répondre
Le maire veut faire diversion sur l'utilisation de la mairie pour caricaturer et créer de fake affiches critiquant les opposants... D'ailleurs ce sujet n'est pas passé sur LM, étonnement.Signaler Répondre
C'est faux.Signaler Répondre
Ou alors il faut préciser que l'utilisation n'est pas exclusive et dire que le vélo prend 80% de l'espace public; que les bus prennent 80% de l'espace public, etc.
La bagnole prend déjà 80% de l'espace public ! C'est pas assez pour toi ?Signaler Répondre
Allons, alllons un peu de sérieux . Les voitures grossissent, , les routes rétrécissent , la densité de la population augmente .Signaler Répondre
Dans certains pays européens , comme l ' Allemagne ou je travaillais c 'était transport en commun confortable et ponctuel ou vélos , la voiture individuelle
restait au garage pour les vacances ou les courses ...
On veut du concret et pas des promesses en l'air !Signaler Répondre
Aulas va bouffer Doucet et gagner haut la main .. Toi comptendre?Signaler Répondre
Quand on gère une collectivité, on doit prendre en compte tout les aspects de la vie en communauté (privée et professionnel) de chacun et chacune puis trancher politiquement avec des concessions et assentiments.Signaler Répondre
L'aspect ''moi j'aime pas '' comme avis doit rester dans le cercle privée, un avis doit rester constructif et pas nombriliste...
J'utilise la voiture, le vélo et la marche selon mes besoins, pourquoi devoir sectarisé l'un au profil des autres?
Ras le bol des pistes cyclables qui ont bordélisé notre ville et tirés économiquement vers le bas tout le monde. On n'aime pas la voiture mais elle permet l'essor économique et on en a besoin en France car ce n'est pas l'état qui pourra assurer la perennité de notre modèle social mais bien les contributions des salariés et des entreprises. Toi comprendre pour reprendre votre phraséSignaler Répondre
Plus rien ne marche.Signaler Répondre
Enseignant à l’université vivant en val de saône. Je prends le train : retards hebdomadaires.
Je prends ensuite le tram : même chose
Cette semaine je cumule les retards en raison des disfinctuonnements sncf et tcl
Semaine pro je prends la voiture car pas le choix. les ecolos doivent comprendre que leur politique a fait fuir les personnes du centre ville et que lyon vit grâce aux venues des habitants de la métropole tant pour bosser que consommer. Comment fait-on ? vélo sous la pluie pendant 1h ? un peu de sérieux je n’ai pas 15a
Mais elle est nulle !Signaler Répondre
Toutes ses propositions sembles sorties du chapeau !
Résumé de la conversation :
"On va réduire les bouchons à Oullins"
"Comment allez-vous vous y prendre ?"
"Ça, on verra après avoir été élus !"
(Marche aussi avec "Construire un tunnel XXL" / "Rendre les transports en commun gratuit" / "Faire rouler les voitures sur les voies de bus")
La team Aulas n'aurait-elle pas pu trouver un ou une candidate un peu plus sérieuse avec une bonne connaissance des sujets ?
Il ne battra jamais le record de bouchons de Doucet et Bernard.Signaler Répondre
Il va générer combien de kilomètres de bouchons pendant combien d'années ?Signaler Répondre
RAZ LE BOL de ces écolos donneurs de leçons !Signaler Répondre
beaucoup de bla bla, nous sommes habitué. Et pour la sécurité des rues mise à part leurs caméra qui dissuade personne ils ont prévu quelques choses j’espère.Signaler Répondre
Désolé d'avoir dévié le trafic qui traversait la zone résidentielle dans Oullins sur un Boulevard conçu POUR traverser la ville. Ce boulevard a toujours été bouché, et ce ne sont pas les technologies Perlimpinpin comme l'IA sur les feux rouges qui feront disparaitre le bouchon.Signaler Répondre
RAZ LE BOL des bagnoles de confort !Signaler Répondre
Toi comptendre ?
Cette politique “écologique” faites pour ennuyer et punir les automobilistes!Signaler Répondre
Elle vraiment nulle… elle peut pas travailler un peu son projet ? Avec ça on va perdre la métropoleSignaler Répondre