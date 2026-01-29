Métropolitaines : dans les bouchons d'Oullins, Véronique Sarselli promet de ne plus "confronter les usages"

Aux côtés du maire de la commune Jérôme Moroge, la candidate LR-Coeur Lyonnais aux métropolitaines voulait que les journalistes constatent par eux-mêmes les embouteillages du boulevard Emile-Zola, cet axe stratégique qui aboutit sur le carrefour de l'entrée de la ville.

"Cet axe devrait être fluide", peste Véronique Sarselli, accusant les écologistes d'avoir "volontairement" créé cette congestion "pour ennuyer les automobilistes".

Selon Jérôme Moroge, c'est la conséquence directe du nouveau plan de circulation appliqué sur le quartier voisin de la Bussière, où la voiture a été pratiquement bannie. "Un mépris total des écologistes contre les élus locaux et les habitants", soupire l'édile oullinois.

Si le boulevard Emile-Zola a toujours été congestionné, les deux élus LR précisent que c'est désormais toute la journée que des bouchons se forment, dans les deux sens. "Les comptages ont révélé qu'il y a 25 à 35% de véhicules supplémentaires sur un certain nombre de rues. Ça a modifié le quotidien des habitants de ces rues", signale Jérôme Moroge, qui précise également que le marché alimentaire de la Bussière le samedi a perdu 20% de sa fréquentation.

Quelles solutions apporter ? Véronique Sarselli a été plutôt floue sur le sujet, rappelant qu'elle compte intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des feux tricolores. Mais aussi en annonçant vouloir ouvrir 3000 places supplémentaires en parking-relais aux entrées de la Métropole de Lyon. Où ? "Cela reste à déterminer", concède la candidate, favorite des sondages face à Bruno Bernard. Mais un travail sera réalisé avec la Région, pour accentuer leur présence près des gares TER.

"Oullins est symbolique. Il faut remettre en ordre ce qui ne marche pas. On n’a pas du tout envie de confronter les usages, on cherche la complémentarité", conclut Véronique Sarselli.