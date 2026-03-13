Métropole de Lyon : Bruno Bernard dévoile dix mesures pour le pouvoir d’achat

L'union de la gauche et des écologistes détaille une série de propositions pour répondre à la hausse du coût de la vie. Bruno Bernard dévoile dix mesures destinées à réduire certaines dépenses du quotidien des habitants.

Ces propositions interviennent dans un contexte de tensions internationales et de hausse possible des prix de l’énergie et du pétrole, qui pourraient à nouveau peser sur le budget des ménages dans les mois à venir.

Parmi les mesures mises en avant figure le renforcement de l’encadrement des loyers dans de nouvelles communes de la métropole, notamment à Caluire-et-Cuire, Vénissieux, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon ou Tassin-la-Demi-Lune.

Selon la majorité métropolitaine sortante, ce dispositif a déjà permis à des locataires de récupérer plus de 768 000 euros de loyers indûment perçus, soit environ 2400 euros par locataire concerné.

La coalition de gauche propose également d’amplifier le développement des réseaux de chaleur urbains afin de protéger les habitants de la volatilité des prix de l’énergie. Ce système permettrait d’économiser entre 300 et 500 euros par an sur la facture de chauffage.

L’objectif serait de porter le nombre de logements raccordés à 250 000 d’ici la fin du prochain mandat, contre 129 000 aujourd’hui.

Transports, eau et cantines dans les mesures annoncées

Parmi les autres propositions figurent la gratuité des transports pour les enfants de 11 à 18 ans dont les parents sont abonnés aux TCL, ou encore le maintien de la régie publique de l’eau avec 12 m³ gratuits par foyer et une tarification progressive.

La majorité évoque également une tarification sociale dans les cantines des collèges, avec des repas à partir d’un euro, ainsi que la création d’une "centrale métropolitaine du pouvoir d’achat" destinée à organiser des achats groupés pour réduire certaines dépenses du quotidien.

D’autres mesures concernent l’aide à domicile pour les personnes âgées modestes, avec l’objectif d’un reste à charge nul, ou encore le maintien du revenu de solidarité jeunes, dispositif mis en place dans la métropole pour prévenir la précarité des jeunes adultes.

"Le logement, le chauffage, les transports ou l’alimentation représentent la plus grande part des dépenses du quotidien. C’est précisément sur ces sujets qu’une Métropole peut agir", affirme Bruno Bernard.