Métropole de Lyon : Bruno Bernard veut multiplier les logements à prix réduit, Cécile Duflot applaudit

Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, a mis en avant ce mercredi sa politique de logement lors d’une visite dans le quartier de la Croix-Rousse aux côtés de Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement.

Les deux responsables politiques ont rencontré plusieurs habitants devant le chantier du Jardin des Balmes, un programme immobilier situé dans le 4ᵉ arrondissement.

L’opération, réalisée sur l’ancien site du collège Maurice-Scève, prévoit la construction de 105 logements, dont 67 en Bail réel solidaire (BRS) et 36 logements locatifs sociaux. Le projet comprend également une maison de l’enfance et de la jeunesse, des commerces de proximité et un belvédère ouvert au public avec vue sur le parc de la Tête d’Or.

Dans ce quartier de la Croix-Rousse, où les prix immobiliers figurent parmi les plus élevés de Lyon, les promoteurs du projet veulent montrer qu’il est possible de faciliter l’accession à la propriété pour les ménages aux revenus intermédiaires.

Au cœur de la stratégie métropolitaine figure le Bail réel solidaire (BRS), un dispositif qui dissocie la propriété du terrain et celle du logement. Ce mécanisme permet de proposer des biens immobiliers 40 à 50% moins chers que les prix du marché, tout en limitant la spéculation immobilière.

Selon la Métropole, plus de 2300 logements en BRS ont déjà été engagés sur le territoire, dont près de 1 000 ont déjà été vendus, répartis dans 28 communes.

La majorité métropolitaine sortante souhaite désormais amplifier ce dispositif, avec l’objectif de développer plusieurs milliers de logements supplémentaires dans les prochaines années.

Pour Bruno Bernard, faciliter l’accès au logement est devenu un enjeu central dans les grandes métropoles.

"Se loger est la première des sécurités dans la vie. Quand on sait que l’on peut se loger dignement, à un prix juste, on peut construire son avenir", a-t-il déclaré lors de la visite.

Selon lui, le développement de solutions comme le Bail réel solidaire permet à des familles d’acheter leur logement "pour un coût souvent proche de celui d’un loyer".

Présente à Lyon pour cette rencontre, Cécile Duflot a également salué les politiques visant à rendre le logement plus accessible.

"Le logement est aujourd’hui le premier poste de dépense des Français", a rappelé l’ancienne ministre, soulignant que dans de nombreuses grandes villes, les prix de l’immobilier sont devenus "incompatibles avec les revenus de nombreux ménages".

Selon elle, les témoignages de futurs propriétaires rencontrés lors de la visite illustrent l’impact concret de ces dispositifs, qui permettent à certains ménages d’accéder à la propriété tout en restant vivre dans leur ville.