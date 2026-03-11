Politique

Le sommet One Health organisé début avril à Lyon en présence d’Emmanuel Macron

Le sommet One Health organisé début avril à Lyon en présence d’Emmanuel Macron
Le sommet One Health organisé début avril à Lyon en présence d’Emmanuel Macron - Lyon Mag

Emmanuel Macron va effectuer un déplacement officiel à Lyon début avril.

La Capitale des Gaules va accueillir le sommet international One Health du 5 au 7 avril prochain, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

Ce sommet sera consacré aux thématiques de santé et d’environnement et abordera notamment le sujet de la lutte contre les maladies infectieuses d’origine animale.

"Ce qui va être au cœur du sommet c'est le continuum entre santé humaine, santé animale et santé environnementale", précise l’Elysée. 

Une vingtaine de pays devraient être représentés lors de ce sommet qui réunira "des chefs d’État et de gouvernement du monde entier, les représentants des organisations internationales et régionales pertinentes, des parlementaires, des scientifiques, et des représentants du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales, des banques de développement et de la jeunesse afin d’accélérer la mise en œuvre de l’approche Une Seule Santé".

Emmanuel Macron sera attendu sur place le 7 avril prochain, journée qui sera le principal temps-fort de l’événement. "Cette séquence doit permettre l’annonce d’engagements internationaux qui viseront à prévenir les risques sanitaires, alimentaires et environnementaux auxquels sont confrontées les populations du monde entier", précise l'organisation du sommet.

Tags :

Emmanuel Macron

One Health

Lyon

sommet international

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Catalan le 11/03/2026 à 19:38

comme toujours il nous fera un show médiatique pour avoir le premier rôle et exister.

Signaler Répondre
avatar
Le Mozart de la dépense le 11/03/2026 à 19:36

On s'en fout...

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 11/03/2026 à 18:58

Pour une fois je vais positiver
Enfin un événement à retombée internationale se déroulant à Lyon
Nous avons encore des entreprises de la santé ainsi que des centres de recherche qu’il faut soutenir
Je fais abstraction de Macron

Signaler Répondre
avatar
Corsica666 le 11/03/2026 à 18:21
Corsica3333 a écrit le 11/03/2026 à 17h49

Le sociopathe fossoyeur de la france...macron =melanchon =villepin 3 ennemis de la france

Les fossoyeurs de la France : mélenchon = le pen = bardela = trump

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/03/2026 à 18:11

"le continuum entre santé humaine, santé animale et santé environnementale"
Heuuu
Il va rappeler que pendant la crise du covid il a piqué sur le tarmac de St Ex 400 000 masques destinés à l'Espagne ?
Et que c'est compliqué de mettre un masque ? Sibeth Ndiaye mars 2020, une des nombreuses porte parole de l'époque...
Pour lui tout ce qui est vivant et malade ne rapporte rien à l'état et aux riches il faut donc les laisser crever.
Et l'écologie avec sa ministre N°2 du pétrole en France après Total ;-)

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 11/03/2026 à 17:49

Le sociopathe fossoyeur de la france...macron =melanchon =villepin 3 ennemis de la france

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 11/03/2026 à 17:46

Un sommet international sur la santé dans un pays ou on n’arrive plus a se soigner ça ne manque pas de sel. Soit c’est de la provoc, soit il nous prends pour des idiots. Je suis certaine en plus qu’il y aura qq binbins pour lui cirer les pompes et vouloir un selfie avec celui qui aura massacré ce pauvre pays.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.