Le sommet One Health organisé début avril à Lyon en présence d’Emmanuel Macron

La Capitale des Gaules va accueillir le sommet international One Health du 5 au 7 avril prochain, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

Ce sommet sera consacré aux thématiques de santé et d’environnement et abordera notamment le sujet de la lutte contre les maladies infectieuses d’origine animale.

"Ce qui va être au cœur du sommet c'est le continuum entre santé humaine, santé animale et santé environnementale", précise l’Elysée.

Une vingtaine de pays devraient être représentés lors de ce sommet qui réunira "des chefs d’État et de gouvernement du monde entier, les représentants des organisations internationales et régionales pertinentes, des parlementaires, des scientifiques, et des représentants du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales, des banques de développement et de la jeunesse afin d’accélérer la mise en œuvre de l’approche Une Seule Santé".

Emmanuel Macron sera attendu sur place le 7 avril prochain, journée qui sera le principal temps-fort de l’événement. "Cette séquence doit permettre l’annonce d’engagements internationaux qui viseront à prévenir les risques sanitaires, alimentaires et environnementaux auxquels sont confrontées les populations du monde entier", précise l'organisation du sommet.