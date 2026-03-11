Légers accrocs, transparence, rapports avec la presse : Jean-Michel Aulas fait enfin face aux journalistes de Lyon

Il est arrivé tout sourire et avec une poignée de main pour chaque journaliste venu au Club de la Presse de Lyon. Mais très vite, la discussion s’est animée. Jean-Michel Aulas, candidat aux municipales lyonnaises, s’est pourtant montré discret dans les médias locaux depuis l’annonce de sa candidature. Et surtout depuis son débat sur BFM-TV.

Lui assure pourtant ne pas fuir les interviews, tout en affirmant “travailler 14 heures par jour en cette période de campagne”. S’il reconnaît avoir décliné certaines sollicitations, il explique être venu ce mercredi “parce qu’au moins ici, je m’adresse à tout le monde”.

Dès l’entame de ce face-à-face, les échanges se crispent lorsque la question du traitement médiatique de sa candidature est abordée.

“Je n’ai pas de problème avec la contradiction, la preuve, vous êtes là et vous ne faîtes que m’insulter sur vos réseaux, dans vos papiers !”, lance-t-il à Philippe Brunet-Lecomte, l’ancien directeur de LyonMag. Ce dernier lui répond que la presse “a le droit de critiquer, et même de blasphémer”, en le questionnant avec ironie s’il se prenait pour quelqu'un de supérieur à Dieu.

Tensions ce mercredi au Club de la Presse de Lyon entre @JM_Aulas et Philippe Brunet-Lecomte. Le passif entre les deux hommes a ressurgi 20 ans après devant des journalistes médusés pic.twitter.com/afASooT6Ga — Lyon Mag (@lyonmag) March 11, 2026

Jean-Michel Aulas ne s’attarde pas sur la polémique et ne cherche pas à être mis en difficulté sur certains points de son programme, mais renvoie régulièrement les journalistes vers la synthèse disponible sur son site, “très complète”, selon lui. À plusieurs reprises, il invite ses collaborateurs présents dans la salle à répondre sur des sujets plus techniques, les présentant comme “plus experts”.

Esquive stratégique ou organisation collective de campagne : à chacun de se faire son propre avis.

Au lendemain de son meeting, Jean-Michel Aulas se présente aussi comme un homme “construit seul” et “venu d’en bas”, tout en rappelant avec ce qui peut être pris pour de la contradiction, qu’il est aussi “le fils d’un journaliste”. Une manière de souligner une forme de proximité avec le monde des médias, même si la relation semble parfois compliquée. “J’ai du respect et de l’amitié pour la “plupart” des journalistes”, affirme-t-il.

Au fil des questions, la tension se relâche et Jean-Michel Aulas présente ses motivations quant à son potentiel accession à l’Hôtel de Ville : “Je ne veux pas être élu maire de Lyon pour être maire. Ce qui m’intéresse, c’est de simplifier la vie des citoyens”, assure-t-il, expliquant être avant tout “passionné par l’intérêt général”.

Il revendique une candidature sans étiquette, bien que rattaché aux Républicains et à Renaissance, et se dit “lassé des clivages politiques”.

“Je suis un homme de challenges”, glisse-t-il, se félicitant d’avoir intégré “beaucoup de membres de la société civile” dans son mouvement.

Doucet, transparence et notes de frais

Jean-Michel Aulas en a aussi profité pour tacler la gestion de Grégory Doucet. Critiquant la politique de mobilité menée par la majorité écologiste, il dénonce une approche faite “par la contrainte” face aux “500 000 voitures qui circulent chaque jour à Lyon”. Le candidat promet au contraire de “libérer la fluidité dans des quartiers saccagés par les travaux” et trouve“absurde” que les Lyonnais passent en moyenne “cinq jours par an dans les transports”.

Plus largement, il met en garde contre la décroissance, qui laisserait selon lui “plus rien à redistribuer”, et regrette certaines décisions symboliques, comme le refus de l'onéreux passage de la flamme olympique, “rendez-vous compte !”, insiste-t-il.

Interrogé sur la présumée note interne de Veolia évoquant une possible privatisation de l’eau à Lyon, révélée cette semaine par le média L’Arrière-Cour, Jean-Michel Aulas balaie l’hypothèse. Dans son camp, on assure que ledit document “n’existe pas”.

Le candidat promet également de publier ses notes de frais s’il est élu, alors que Grégory Doucet avait fini par le faire également après une polémique sur les montants dépensés par certains autres maires en France. Jean-Michel Aulas assure par la même occasion qu’il ne percevra pas d'indemnités en tant que maire.

Entre formules directes, anglicismes glissés à l’occasion, quelques “why not” ponctuent ses réponses. L’échange aura au moins eu le mérite de clarifier la posture du candidat.

À défaut de multiplier les interviews, Jean-Michel Aulas aura ce mercredi choisi de répondre à tous, et en même temps. Une stratégie qui, à quelques jours du scrutin, ne doit sans doute rien au hasard.