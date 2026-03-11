Municipales à Lyon : la composition de la liste d'Alexandre Dupalais

C'est une liste de 73 noms qu'Alexandre Dupalais a dégainé pour le premier tour des municipales lyonnaises. Pas de grande figure ou de nom ressorti du passé. Ses têtes de liste sont évidemment mises en avant, tout comme Bénédicte Louis, femme de l'ancien eurodéputé Patrick Louis.
Un important renouvellement, dû notamment aux purges consécutives menées à Lyon, sur fond de précédente guerre entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Le retour de l'apaisement permettra-t-il de calquer davantage les scores lyonnais du Rassemblement national aux élections nationales sur ceux des municipales ?
1- Alexandre Dupalais
2- Nathalie Machez (candidate dans le 3e)
3- Florian Patard (candidat dans le 9e)
4- Jacqueline Vitau
5- Mathis Gangand (candidat dans le 7e)
6- Bénédicte Louis
7- François Falletti
8- Blanche Verny (candidate dans le 1er)
9- Valentin Perez (candidat dans le 2e)
10- Marion Richard du Montellier
11- Patrick Fernandes Da Silva
12-Soumaya Chaher (candidate dans le 4e)
13- Etienne Jaouen (candidat dans le 6e)
14- Blandine de Dieuleveult
15- Aurélien Guyot
16- Odile Souquet
17- Olivier Dupuis
18- Isabelle Le Meur
19- Jean-Claude Vitau (candidat dans le 5e)
20- Mireille Schindler
21- Louis Couturier
22- Sandrine Klenovski
23- Gabriel de Lagarde
24- Eve Tessier
25- Bruno de Seguins Pazzis
26- Elisabeth Legros
27- Elias Monteyremard
28- Kâli de Montlivault
29- Franck Bertucat
30- Annie Huser
31- Michel Fusillier
32- Marie-Christine Terrenoire
33- Gérard Pellegrin
34- Dounia Harbi
35- Mathieu Klinger
36- Nathalie Malher
37- Guillaume Engelhard
38- Laurence Grigorieff
39- Christian Monteil
40- Jacqueline Catherin
41- Kristian Matija
42- Arlette Grenier
43- Guillaume Vasson
44- Morgane Poquerus
45- Augustin Francoz
46- Monique Nazelian Ouanes
47- Olivier de la Brosse
48- Marie Poyen
49- Jean-Claude Bataillard
50- Marie-Françoise Gillot
51- Christophe Bourgeois
52- Sophie Bertrand
53- Jean-Pierre Bernard
54- Catherine Genestre
55- Patrick Feron
56- Isabelle Gouleret
57- Cyrille Gaubert
58- Valérie Delon
59- Jean-Marc Grigorieff
60- Catherine Reine Chession
61- Robert Sagona
62- Michèle Frizzi
63- Robert Merone
64- Anastasie Farges
65- Paul Fournet
66- Caroline Villard
67- Thibaud Boisson de Chazournes
68- Ophélie Merle
69- Yves Couvert
70- Noëlle Dhoutaut
71- Ahmed Marchal
72- Geneviève Lardet
73- Alain Jourda de Vaux de Foletier
