Municipales à Lyon : la composition de la liste d'Alexandre Dupalais

C'est une liste de 73 noms qu'Alexandre Dupalais a dégainé pour le premier tour des municipales lyonnaises. Pas de grande figure ou de nom ressorti du passé. Ses têtes de liste sont évidemment mises en avant, tout comme Bénédicte Louis, femme de l'ancien eurodéputé Patrick Louis.

Un important renouvellement, dû notamment aux purges consécutives menées à Lyon, sur fond de précédente guerre entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Le retour de l'apaisement permettra-t-il de calquer davantage les scores lyonnais du Rassemblement national aux élections nationales sur ceux des municipales ?

La liste d'Alexandre Dupalais (Retrouver Lyon)

1- Alexandre Dupalais

2- Nathalie Machez (candidate dans le 3e)

3- Florian Patard (candidat dans le 9e)

4- Jacqueline Vitau

5- Mathis Gangand (candidat dans le 7e)

6- Bénédicte Louis

7- François Falletti

8- Blanche Verny (candidate dans le 1er)

9- Valentin Perez (candidat dans le 2e)

10- Marion Richard du Montellier

11- Patrick Fernandes Da Silva

12-Soumaya Chaher (candidate dans le 4e)

13- Etienne Jaouen (candidat dans le 6e)

14- Blandine de Dieuleveult

15- Aurélien Guyot

16- Odile Souquet

17- Olivier Dupuis

18- Isabelle Le Meur

19- Jean-Claude Vitau (candidat dans le 5e)

20- Mireille Schindler

21- Louis Couturier

22- Sandrine Klenovski

23- Gabriel de Lagarde

24- Eve Tessier

25- Bruno de Seguins Pazzis

26- Elisabeth Legros

27- Elias Monteyremard

28- Kâli de Montlivault

29- Franck Bertucat

30- Annie Huser

31- Michel Fusillier

32- Marie-Christine Terrenoire

33- Gérard Pellegrin

34- Dounia Harbi

35- Mathieu Klinger

36- Nathalie Malher

37- Guillaume Engelhard

38- Laurence Grigorieff

39- Christian Monteil

40- Jacqueline Catherin

41- Kristian Matija

42- Arlette Grenier

43- Guillaume Vasson

44- Morgane Poquerus

45- Augustin Francoz

46- Monique Nazelian Ouanes

47- Olivier de la Brosse

48- Marie Poyen

49- Jean-Claude Bataillard

50- Marie-Françoise Gillot

51- Christophe Bourgeois

52- Sophie Bertrand

53- Jean-Pierre Bernard

54- Catherine Genestre

55- Patrick Feron

56- Isabelle Gouleret

57- Cyrille Gaubert

58- Valérie Delon

59- Jean-Marc Grigorieff

60- Catherine Reine Chession

61- Robert Sagona

62- Michèle Frizzi

63- Robert Merone

64- Anastasie Farges

65- Paul Fournet

66- Caroline Villard

67- Thibaud Boisson de Chazournes

68- Ophélie Merle

69- Yves Couvert

70- Noëlle Dhoutaut

71- Ahmed Marchal

72- Geneviève Lardet

73- Alain Jourda de Vaux de Foletier