Une dispute de voisinage dégénère à Lyon : un homme armé d’un fusil de chasse sème la panique en pleine rue

La tension est montée d’un cran ce mercredi 11 mars aux alentours de 13h30, rue Naevik, dans le quartier Mermoz-Pinel (8ᵉ arrondissement de Lyon).
Selon les premiers éléments, un conflit de voisinage aurait éclaté entre plusieurs habitants. La situation a ensuite rapidement dégénéré lorsque l’un des protagonistes, un homme de 76 ans, est sorti dans la rue muni d’un fusil de chasse.
La scène a été filmée par un témoin et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, l’homme apparaît visiblement énervé, tenant l’arme longue devant un immeuble d’habitation face à des témoins abasourdis.
Alerté par plusieurs appels de témoins, le Centre d’Information et de Commandement (CIC) de la police nationale a dépêché des équipages sur place en urgence. D’autres images montrent l’arrivée des policiers, dont l’un progresse avec un bouclier par balle tout en pointant son arme en direction des étages.
Des renforts se sont positionnés autour de l'immeuble armé de fusil d'assaut.
Le suspect a pu être identifié et interpellé à son domicile. Le septuagénaire a été placé en garde à vue. Deux armes à feu ont été saisies lors de l’intervention. Aucun coup de feu n’a été tiré et personne n’a été blessé. Une enquête a été ouverte pour violences avec arme.
Intervention de la police : un homme a sorti un fusil de chasse et a mis en joue un jeune avec qui il avait un conflit. (LYON 8 Mermoz)@actufr_lyon @leprogreslyon pic.twitter.com/9nDrIu2tqH— Astro Boy69 (@LuxeMoha) March 11, 2026
Ces vieux, dès qu'il vont voir Bébère au bistro et boivent du beaujolpif voilà ce qui arrive ;-)
L'homme au fusil de chasse n'est autre que le fameux Général SaIan, une célébrité dans ce forum (connu comme le loup blanc dans le 7ème et le 8ème)
Il est persuadé d'être un ancien para d'Indochine, mais en réalité il fut réformé pour pieds plats et alcoolisme et ,il n'a jamais fait l'armée et n'a jamais quitté Lyon.
Une surconsommation de Suze/Xanax et une dispute de voisinage ont failli mener au drame.
Bravo a nos pandores de l'avoir stoppé.
Si cette arme est détenue légalement il n'y a pas de problème , il ne faut pas sortir avec sans sa housse . J'espère qu'on les lui rendra .
Lyon est une ville extraordinaire. On ne s'ennuie jamais. On rencontre des individus qui se baladent avec un fusil à la main, on croise des dealers qui nous invitent à changer de chemin., Puis, on prend les transports en commun: alors là, on peut nous insulter, nous cracher dessus, on peut aussi nous arracher notre sac. Et finalement, on rentre chez nous, heureux d'être encore en vie. Demain, sera une autre aventure.
Nos élus veillent sur nous!
Que des balances....
C'est normal, il n'y pas encore de piste cyclable à cet endroit-là : c'est sûrement la cause de ce sentiment...