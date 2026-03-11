Faits Divers

Une dispute de voisinage dégénère à Lyon : un homme armé d’un fusil de chasse sème la panique en pleine rue

La scène a semé l’inquiétude en pleine journée.

5 commentaires
Laisser un commentaire
Maryse le 11/03/2026 à 17:43
et moi j'ai mangé des crêpes hier.

Ex Précisions le 11/03/2026 à 17:43

Ces vieux, dès qu'il vont voir Bébère au bistro et boivent du beaujolpif voilà ce qui arrive ;-)

Général Sagan le 11/03/2026 à 17:41

L'homme au fusil de chasse n'est autre que le fameux Général SaIan, une célébrité dans ce forum (connu comme le loup blanc dans le 7ème et le 8ème)
Il est persuadé d'être un ancien para d'Indochine, mais en réalité il fut réformé pour pieds plats et alcoolisme et ,il n'a jamais fait l'armée et n'a jamais quitté Lyon.
Une surconsommation de Suze/Xanax et une dispute de voisinage ont failli mener au drame.
Bravo a nos pandores de l'avoir stoppé.

winchester 73 le 11/03/2026 à 17:14

Si cette arme est détenue légalement il n'y a pas de problème , il ne faut pas sortir avec sans sa housse . J'espère qu'on les lui rendra .

Cyrielle69 le 11/03/2026 à 17:10

Lyon est une ville extraordinaire. On ne s'ennuie jamais. On rencontre des individus qui se baladent avec un fusil à la main, on croise des dealers qui nous invitent à changer de chemin., Puis, on prend les transports en commun: alors là, on peut nous insulter, nous cracher dessus, on peut aussi nous arracher notre sac. Et finalement, on rentre chez nous, heureux d'être encore en vie. Demain, sera une autre aventure.
Nos élus veillent sur nous!

Je vous Confirme le 11/03/2026 à 16:56

Que des balances....

Chris6969699 le 11/03/2026 à 16:47

C'est normal, il n'y pas encore de piste cyclable à cet endroit-là : c'est sûrement la cause de ce sentiment...

