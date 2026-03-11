Une dispute de voisinage dégénère à Lyon : un homme armé d’un fusil de chasse sème la panique en pleine rue

La tension est montée d’un cran ce mercredi 11 mars aux alentours de 13h30, rue Naevik, dans le quartier Mermoz-Pinel (8ᵉ arrondissement de Lyon).

Selon les premiers éléments, un conflit de voisinage aurait éclaté entre plusieurs habitants. La situation a ensuite rapidement dégénéré lorsque l’un des protagonistes, un homme de 76 ans, est sorti dans la rue muni d’un fusil de chasse.

La scène a été filmée par un témoin et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, l’homme apparaît visiblement énervé, tenant l’arme longue devant un immeuble d’habitation face à des témoins abasourdis.

Alerté par plusieurs appels de témoins, le Centre d’Information et de Commandement (CIC) de la police nationale a dépêché des équipages sur place en urgence. D’autres images montrent l’arrivée des policiers, dont l’un progresse avec un bouclier par balle tout en pointant son arme en direction des étages.

Des renforts se sont positionnés autour de l'immeuble armé de fusil d'assaut.

Le suspect a pu être identifié et interpellé à son domicile. Le septuagénaire a été placé en garde à vue. Deux armes à feu ont été saisies lors de l’intervention. Aucun coup de feu n’a été tiré et personne n’a été blessé. Une enquête a été ouverte pour violences avec arme.