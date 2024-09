Près de Lyon : quatre frères en garde à vue après la mort d’un jeune de 19 ans, à l'origine une dispute de voisinage

Un conflit de voisinage persistant a dégénéré, entraînant la mort d’un jeune homme de 19 ans, poignardé lors d’une rixe au troisième étage de l’immeuble. Un autre homme de 22 ans a également été grièvement blessé et hospitalisé.

Les tensions étaient vives depuis plusieurs mois, principalement en raison des nuisances sonores répétées d’un locataire du quatrième étage. Le voisin du dessous, excédé, avait même sollicité un changement d’immeuble, en vain. Samedi soir, le ton est monté après une nouvelle altercation. Des insultes ont fusé, avant qu’une violente bagarre n’éclate dans le couloir, rapporte Le Progrès.

La police municipale est alors intervenue et a dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser les protagonistes. Malheureusement, la victime de 19 ans, atteinte de plusieurs coups de couteau, s’est effondrée au pied de l’escalier. Elle n’a pas survécu à ses blessures. La deuxième victime a pu être secourue in extremis grâce à l’intervention rapide des policiers.

Quatre frères, âgés de 31, 30, 28 et 26 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. L’enquête, ouverte pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire, a été confiée à la division de la criminalité territoriale. Des expertises psychiatriques des suspects sont en cours pour éclaircir les circonstances de ce drame qui secoue la commune.