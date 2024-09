Lyon : 3 ans de prison pour avoir poignardé un SDF à Jean-Macé

Dans la nuit du 13 juin 2023, un homme sans domicile fixe a été agressé sous le pont ferroviaire de Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon. La victime, poignardée à six reprises, notamment à l’abdomen et à la fesse, avait dû être hospitalisée et s’était vu prescrire une incapacité totale de travail (ITT) de 21 jours.

L’agresseur, Bryan Jean-Joachim-Eurasie, également sans-abri à l’époque des faits, a été jugé ce mardi par la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon, rapporte Le Progrès. Lors de l’audience, l’homme de 28 ans a expliqué que la victime, fortement alcoolisée, avait pénétré dans sa tente et importuné sa petite amie ainsi que la sœur de celle-ci.

Reconnu coupable de violences aggravées, il a été condamné à trois ans de prison, dont deux ans ferme et un an de sursis probatoire pour une durée de deux ans. Le prévenu a été maintenu en détention à l’issue du procès.