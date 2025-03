Lyon : une mère de famille condamnée après un raid de vols dans neuf magasins à The Village

Une femme de 36 ans a été condamnée pour une série de vols commis au Village des marques de Villefontaine.

Le samedi 1er mars, cette mère de famille lyonnaise s'était rendue à Villefontaine avec l'un de ses enfants et sa sœur. Pendant plusieurs heures, elle avait multiplié les allers-retours entre les enseignes et son véhicule, subtilisant vêtements, cosmétiques, baskets et même du chocolat dans neuf magasins du centre commercial.

Repérée par une vendeuse, elle avait été interpellée par les gendarmes, qui avaient retrouvé l’ensemble des produits volés dans son véhicule. Présentée lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Vienne, elle a expliqué avoir voulu "faire plaisir à ses enfants".

Le parquet avait requis un an de prison, dont six mois avec sursis. Le tribunal a finalement prononcé une peine de dix mois d’emprisonnement, dont cinq avec sursis probatoire pendant deux ans. La prévenue a également interdiction de se rendre à Villefontaine.