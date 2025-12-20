La gendarmerie du Rhône a publié, ce jeudi 18 décembre, plusieurs photos présentant de nombreux bijoux retrouvés lors d’une enquête judiciaire. Sur ces clichés, on distingue notamment des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d’oreilles ainsi que des montres.

La gendarmerie précise que “dans le cadre d'une opération judiciaire menée par la Brigade de Recherches de Mions pour des faits de vol avec arme en bande organisée, des bijoux ont été retrouvés chez les auteurs.”

Si une partie des objets a déjà pu être rendue, certains bijoux restent sans propriétaire identifié. Face à cette situation, les gendarmes lancent un appel clair aux victimes de vols dans le Rhône : “Si vous avez été victime de vol et que vous reconnaissez un ou des bijoux vous appartenant, nous vous demandons de contacter la Brigade de Recherches de Mions.”