Bagues, colliers, bracelets… et si ces bijoux retrouvés par les gendarmes du Rhône étaient les vôtres ? 

DR : Gendarmerie du Rhône

  Bagues, bracelets, colliers ou encore boucles d’oreilles… Les gendarmes ont mis en ligne des photos de nombreux bijoux retrouvés.  

La gendarmerie du Rhône a publié, ce jeudi 18 décembre, plusieurs photos présentant de nombreux bijoux retrouvés lors d’une enquête judiciaire. Sur ces clichés, on distingue notamment des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d’oreilles ainsi que des montres. 

La gendarmerie précise que “dans le cadre d'une opération judiciaire menée par la Brigade de Recherches de Mions pour des faits de vol avec arme en bande organisée, des bijoux ont été retrouvés chez les auteurs. 

Si une partie des objets a déjà pu être rendue, certains bijoux restent sans propriétaire identifié. Face à cette situation, les gendarmes lancent un appel clair aux victimes de vols dans le Rhône : Si vous avez été victime de vol et que vous reconnaissez un ou des bijoux vous appartenant, nous vous demandons de contacter la Brigade de Recherches de Mions. 

Les personnes concernées sont invitées à prendre contact directement avec la Brigade de Recherches de Mions au 04 72 90 86 15.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
lyon avec zemmour vite le 20/12/2025 à 10:14

La photo est degueulasse ça ressemble à un ramassis de boulons et de ficelles

avatar
basta le 20/12/2025 à 10:07

ils ont vidé les poches des OQTF ?

avatar
100 patates le 20/12/2025 à 09:10

ah oui je reconnais, tout est à moi

