Deux policiers condamnés après des vols de trottinettes à Villefranche-sur-Saône

Le 22 janvier, le tribunal a reconnu coupables deux agents affectés au commissariat de Villefranche-sur-Saône pour les vols de plusieurs trottinettes électriques saisies lors de patrouilles.
Les faits remontent au début du mois d’août 2025. Trois engins, destinés à être détruits après leur saisie, disparaissent discrètement du local de stockage. À l’origine, un jeune gardien de la paix de 27 ans, qui convoite les trottinettes depuis plusieurs jours. Avec l’aide d’un collègue plus expérimenté, les deux hommes organisent la sortie du matériel hors du commissariat.
Les trottinettes sont chargées dans un véhicule, sous l’œil des caméras de surveillance. Elles sont ensuite réparties entre les deux policiers. Quelques jours plus tard, l’un des engins, défectueux, est rapporté au commissariat et échangé contre un modèle plus récent, récemment saisi. À cette occasion, le registre des restitutions est falsifié.
L’affaire éclate le 19 août, lorsqu’un propriétaire se présente au commissariat pour récupérer sa trottinette. Une enquête est aussitôt ouverte. Lors d’une perquisition au domicile du plus jeune policier, les enquêteurs découvrent également du matériel de police conservé sans autorisation, dont des munitions.
À l’issue de l’audience, le tribunal a condamné le jeune gardien de la paix à quatre mois de prison avec sursis. Son collègue, âgé de 48 ans, écope de 120 jours-amende à 10 euros. Tous deux ont interdiction de se rendre au commissariat de Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.
Suspendus de leurs fonctions, les deux policiers devront prochainement comparaître devant la commission de discipline, qui décidera de leur avenir au sein de la police nationale.
