Un ancien policier lyonnais soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur des adolescents

Un policier fraîchement retraité, qui exerçait à la police aux frontières (PAF) de Lyon est soupçonné de viols et agressions sexuelles sur plusieurs adolescents.

Ce dernier a été déféré ce mercredi 10 juillet 2025 en vue de sa mise en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et de plus de 15 ans, rapporte le Dauphiné Libéré. L'affaire, d'abord instruite par un commissariat, a été reprise par la brigade de gendarmerie de La Tour-du-Pin.

Le quinquagénaire, interpellé à son domicile du pays turripinois ce mardi 8 juillet, est visé par plusieurs plaintes pour des faits dénoncés sur plusieurs années.

Une application de rencontres

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'ancien policier aurait utilisé l'application de rencontres homosexuelles Grindr pour approcher ses jeunes victimes.

Il leur proposait ensuite des rendez-vous et les aurait ramenés chez lui, où il leur aurait imposé des agressions sexuelles et des viols, sous la contrainte. Parmi les victimes présumées figure un adolescent âgé de seulement 14 ans au moment des faits.

Lors de son interpellation, l'ex-policier aurait rapidement reconnu les faits. Il aurait même recontacté l'une des victimes peu avant son arrestation, invoquant être "amoureux".

Au cours de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont également mis au jour un arsenal détenu illégalement. Une carabine Winchester, deux pistolets automatiques (dont un factice) et de nombreuses munitions ont été saisis, précise le quotidien.



À l'issue de 48 heures de garde à vue, le suspect a été déféré devant la justice à Bourgoin-Jallieu. Le parquet a ouvert une information judiciaire et requis son placement en détention provisoire. Les investigations se poursuivent désormais pour identifier d'éventuelles autres victimes.