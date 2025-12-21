BHV Marais : SGM et Frédéric Merlin échouent à trouver les fonds nécessaires

Le dossier du BHV Marais change de cap. Les Galeries Lafayette ont décidé de tourner la page des négociations engagées avec le groupe SGM, dirigé par Frédéric Merlin, ce dernier n'ayant pas trouvé les fonds nécessaires alors que la promesse de vente conclue entre les deux parties arrivait à échéance.

Un nouveau cycle de discussions débute avec un investisseur anglo-saxon en vue de la vente des murs du grand magasin parisien.

Faute d’avoir sécurisé le financement nécessaire, le groupe lyonnais n’a pas pu finaliser l’opération. Dans ce contexte, un accord exclusif a été engagé avec un acteur étranger, dont l’identité n’a pas été rendue publique, pour une cession envisagée à l’horizon janvier 2026.

Frédéric Merlin conserverait toutefois l’exploitation commerciale du BHV.

Le projet d’installation de la marque chinoise Shein au BHV a suscité de vives critiques, fragilisant le tour de table financier initial. Une controverse qui a notamment conduit la Banque des territoires à se retirer des discussions et a incité les Galeries Lafayette à prendre leurs distances avec le groupe lyonnais afin de préserver leur image.

Le partenariat entre Galeries Lafayette et SGM pour des magasins régionaux sous l’enseigne BHV a été abandonné, tandis que la Ville de Paris a manifesté son intérêt pour le rachat des murs, compliquant davantage le dossier.