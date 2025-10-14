Shein au BHV : Frédéric Merlin et sa foncière exclus de l'Alliance du Commerce

L'homme d'affaires lyonnais vient d'être exclu avec sa foncière SGM de l'Union du Grand Commerce de Centre-Ville et de l'Alliance du Commerce. Une exclusion votée à l'unanimité.

L'UCV dénonce "une dérive préoccupante : la normalisation d’un modèle économique fondé sur l’évitement des règles communes". Pour elle, il faut que les pouvoirs publics français mais aussi européens prennent des "mesures urgentes" comme "l’instauration de droits de douane sur les produits de moins de 150 euros importés" pour éviter que le phénomène Shein/BHV ne se propage après que Frédéric Merlin a ouvert la voie.

Pour rappel, le gérant de la SGM accumule les reproches depuis quelques semaines et l'annonce fracassante de l'installation de corners Shein au BHV. Anne Hidalgo a retoqué son projet de naming du stade du Stade Français, et la Banque des Territoires, entité de la Caisse des Dépôts, s'est retirée des négociations pour racheter les murs du BHV Marais à Paris, évoquant une "rupture de confiance" avec Frédéric Merlin. Ce dernier a dénoncé des "pressions politiques" et jure avoir d'autres candidats intéressés pour l'opération immobilière d'envergure.