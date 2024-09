Retards de paiement au BHV Marais de Paris : le lyonnais Frédéric Merlin dans la tourmente

Cet été, fournisseurs et salariés du BHV Marais de Paris ont alerté la presse de nombreux retards de paiement. Le Parisien, Mediapart, Capital, France Info, tous se sont penchés sur les ennuis de la SGM, spécialisée dans l'acquisition et la retape de centres commerciaux et qui exploite le fonds de commerce du mythique Bazar depuis pourtant moins d'un an.

Une intersyndicale a lancé un droit d'alerte pour connaître la santé financière du magasin parisien, dont les espaces se ferment et les étals se vident.

"Nous travaillons encore avec les outils des Galeries Lafayette et donc nous avons un système de double contrôle de ces facturations. Et forcément, on a des délais paiements qui sont supérieurs. Il y a 1 000 fournisseur au BHV. S'il y a une dizaine de fournisseurs qui sont concernés justement par ces problématiques, c'est le grand maximum", s'est défendu Frédéric Merlin cette semaine auprès de France Info.

Dans son deal parisien, l'homme d'affaires n'est pas seul et s'est entouré d'un autre Lyonnais, à savoir 6e Sens Immobilier. Porté aux nues entre Rhône et Saône, considéré pour entrer au gouvernement de Gabriel Attal en janvier dernier, Frédéric Merlin doit désormais se demander s'il n'a pas fait le coup de trop en s'offrant le prestigieux mais en proie aux difficultés BHV parisien.

Sous pression, notamment de l'intersyndicale qui craint la dissimulation d'un énorme déficit, voire d'une catastrophe à court terme, parviendra-t-il à éviter l'issue promise à d'autres groupes fracassés par la crise immobilière et l'inflation ?