Les Lyonnais de SGM finalisent l'achat du BHV Marais de Paris

Ce vendredi, le groupe lyonnais SGM annonce avoir finalisé l'acquisition du BHV Marais de Paris. Cette opération réalisée avec les Galeries Lafayette, propriétaire des lieux ces 30 dernières années, inclut également le magasin de Parly 2 dans les Yvelines.

Aucun montant n'a filtré pour cette transaction historique.

La Société des Grands Magasins du duo Frédéric et Maryline Merlin va devoir relancer le BHV Marais qui a fait face à de grandes difficultés financières et de fréquentation ces dernières années liées à la fois au Covid-19 mais aussi aux changements de modes de circulation rue de Rivoli.

"Nous allons travailler en profondeur avec l'ensemble des collaborateurs afin de poursuivre la croissance de ce magasin prestigieux, et de celui de Parly 2, tout en préservant l'ADN et les valeurs du BHV. Avec l'objectif de proposer des expériences de shopping de grande qualité et de contribuer pleinement à la vie et à l'animation de ce quartier dynamique du centre de Paris", a réagi dans un communiqué le président du groupe Frédéric Merlin.