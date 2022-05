La reprise de sept Galerie Lafayette par le lyonnais SGM confirmée

Les sept magasins Galerie Lafayette, situés à Angers, Dijon, Grenoble, le Mans, Limoges, et Reims sont repris par une entreprise lyonnaise, la Société des grands Magasins (SGM), dans le cadre de l’accord d’affiliation. La Filiale de l’Avenue Développement Immobilier, SGM est une foncière indépendante détenue et dirigée par la famille Merlin qui est lyonnaise. L’entreprise est devenue en quelques années un grand acteur du commerce en centre-ville, par l’acquisition et la redynamisation de centre commerciaux existants.

C’est en août 2021 que l’entreprise a invité les Galerie Lafayette dans un projet d’acquisition des murs et des fonds de ces sept établissements. Cela représente près de 80 000m2 de surface de vente. Ils ont également conclu un accord d’affiliation qui permet à SGM de bénéficier de l’accompagnement des Galerie et ainsi de leur politique d’achat, commerciale et marketing.

La Société des Grands Magasins va investir et travailler avec les équipes de ces sept bâtiments afin de renforcer l’attractivité et de se développer sur du long terme :

- Elle souhaite moderniser et rénover chaque site.

- Donner une nouvelle dynamique d’offre. C’est-à-dire augmenter le flux dans chaque magasin, s’adapter aux besoins des clients avec des restaurants, des lieux de loisirs ou de culture ainsi que des produits pour les enfants. L’entreprise souhaite également développer des magasins pop-ups et des offres éphémères.

- Accueillir des évènements réguliers, s’ouvrant à l’environnement associatif et culturel des sites.

- Et pour finir attirer de nouveaux clients par l’accueil de nouvelles enseignes, l’ouverture sur le digital, le développement d’offres alternatifs (seconde main) et la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux.

"Nous allons mettre toute notre énergie en œuvre pour proposer aux habitants de ces villes encore plus d’expériences de courses de qualité en proximité et renforcer l’intégration de ces magasins à leur environnement local ", explique Frédéric Merlin, président de SGM