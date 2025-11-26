Arrivée de Shein au BHV : le lyonnais Frédéric Merlin auditionné par l’Assemblée nationale

Il s’exprime depuis 9h30. Frédéric Merlin est auditionné ce mercredi matin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale afin d’évoquer "la situation de son groupe, sa stratégie de développement, ses relations avec les fournisseurs, ainsi que les questions de prix, de consommation et de commerce de proximité".

Il sera forcément question de l’arrivée de la marque asiatique Shein au BHV Marais à Paris que la Société des grands magasins (SGM) de Frédéric Merlin exploite. Depuis cette arrivée polémique, de nombreuses marques présentes sur place ont décidé de quitter les lieux à l’exemple de Dior, Chanel, Sandro, Maje ou encore Agnès B.

"Si on parle de commerce et pas d’idéologie, il n’y a pas de boycott. S’il y en avait eu un, les clients ne viendraient pas", se défend ce mercredi dans les colonnes du Progrès Frédéric Merlin. "Le BHV n’a jamais été un grand magasin de luxe, mais un magasin populaire. Le chiffre d’affaires est nécessairement en hausse, grâce à Shein", ajoute l’homme d’affaires lyonnais.

Concernant le rachat de plusieurs Galeries Lafayette en France par SGM, Frédéric Merlin met les choses au clair. "Au 19 décembre, on aura une position ferme à ce sujet", déclare-t-il dans les colonnes du quotidien régional.