Economie

Arrivée de Shein au BHV : le lyonnais Frédéric Merlin auditionné par l’Assemblée nationale

Arrivée de Shein au BHV : le lyonnais Frédéric Merlin auditionné par l’Assemblée nationale
Arrivée de Shein au BHV : le lyonnais Frédéric Merlin auditionné par l’Assemblée nationale - DR

Le président du groupe SGM (Société des grands magasins) est auditionné par la commission des affaires économiques.

Il s’exprime depuis 9h30. Frédéric Merlin est auditionné ce mercredi matin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale afin d’évoquer "la situation de son groupe, sa stratégie de développement, ses relations avec les fournisseurs, ainsi que les questions de prix, de consommation et de commerce de proximité".

Il sera forcément question de l’arrivée de la marque asiatique Shein au BHV Marais à Paris que la Société des grands magasins (SGM) de Frédéric Merlin exploite. Depuis cette arrivée polémique, de nombreuses marques présentes sur place ont décidé de quitter les lieux à l’exemple de Dior, Chanel, Sandro, Maje ou encore Agnès B. 

"Si on parle de commerce et pas d’idéologie, il n’y a pas de boycott. S’il y en avait eu un, les clients ne viendraient pas", se défend ce mercredi dans les colonnes du Progrès Frédéric Merlin. "Le BHV n’a jamais été un grand magasin de luxe, mais un magasin populaire. Le chiffre d’affaires est nécessairement en hausse, grâce à Shein", ajoute l’homme d’affaires lyonnais. 

Concernant le rachat de plusieurs Galeries Lafayette en France par SGM, Frédéric Merlin met les choses au clair. "Au 19 décembre, on aura une position ferme à ce sujet", déclare-t-il dans les colonnes du quotidien régional.

Tags :

Frédéric Merlin

BHV

SGM

Shein

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Artemy le 26/11/2025 à 14:30

Un vrai patriote, ce mec

Signaler Répondre
avatar
Watt le 26/11/2025 à 12:47

Les gens content de dépenser leurs sous en produits bas de gamme ne répondant à aucune norme...

Signaler Répondre
avatar
Admiration le 26/11/2025 à 12:40

Un vrai businessman !
Bravo pour son parcours

Signaler Répondre
avatar
Bah le 26/11/2025 à 12:39

Quand un ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner conseillait des entreprises bafouants toutes les règles toutes normes au détriment de nos entreprises et ceci sans que ça fasse un tollé 🤷🏻‍♀️ et quel ardeur il a mis a defendre shein. Scandaleux, dire qu’on va continuer a payer ce genre de personnage.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/christophe-castaner-et-shein-cest-termine-1518737

Signaler Répondre
avatar
Qu'il commence à payer ses fournisseurs le 26/11/2025 à 12:23

Pratiques commerciales et financières honteuses. Dénonçons ces pratiques qui mettent à mal nos entreprises françaises.

Signaler Répondre
avatar
Jecol le 26/11/2025 à 12:03

Je comprend les marques,qui se sentent floués par le fait de ne plus gratter 10000% de marge sur leurs produits!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/11/2025 à 11:22

L'assemblée se révolte contre un 1er de cordée ?
Impossible avec la présidence actuelle ;-)
En plus ce n'est qu'une histoire parisienne, encore un preuve que ces députés ne voient que Paris et pas la France.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.