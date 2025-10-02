Pas de BHV Stadium pour le Stade Français : Anne Hidalgo refuse le naming du lyonnais Frédéric Merlin

Le lyonnais Frédéric Merlin espérait ainsi conclure un contrat pour que l'enceinte devienne le BHV Stadium pour les 4 prochaines années à l'occasion des matchs de rugby. Un deal estimé à 100 000 euros par an.

Sauf que selon Le Parisien, Anne Hidalgo vient de retoquer la proposition. Puisque le stade Jean Bouin est la propriété de la Ville de Paris, la maire socialiste aurait fait retirer de l'ordre du jour du prochain Conseil de Paris le dossier, sans plus de précisions.

Est-ce lié à la polémique de ce jeudi ? Frédéric Merlin, qui a racheté le BHV Marais il y a deux ans, est critiqué pour avoir accepté d'accueillir en son sein la marque de fast-fashion Shein.