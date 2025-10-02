Economie

Pas de BHV Stadium pour le Stade Français : Anne Hidalgo refuse le naming du lyonnais Frédéric Merlin

Pas de BHV Stadium pour le Stade Français : Anne Hidalgo refuse le naming du lyonnais Frédéric Merlin

Fin septembre, on apprenait que la société SEGM BHV proposait un naming au stade Jean-Bouin du Paris FC et du Stade Français.

Le lyonnais Frédéric Merlin espérait ainsi conclure un contrat pour que l'enceinte devienne le BHV Stadium pour les 4 prochaines années à l'occasion des matchs de rugby. Un deal estimé à 100 000 euros par an.

Sauf que selon Le Parisien, Anne Hidalgo vient de retoquer la proposition. Puisque le stade Jean Bouin est la propriété de la Ville de Paris, la maire socialiste aurait fait retirer de l'ordre du jour du prochain Conseil de Paris le dossier, sans plus de précisions.

Est-ce lié à la polémique de ce jeudi ? Frédéric Merlin, qui a racheté le BHV Marais il y a deux ans, est critiqué pour avoir accepté d'accueillir en son sein la marque de fast-fashion Shein.

Tags :

Frédéric Merlin

BHV

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Jean-Michel Trognon le 02/10/2025 à 18:42

Je propose de rebaptiser le stade et de l'appeler « stade Jean-Michel Trognon », du nom de ce grand personnage qui aura marqué la France du XXIe siècle et que le monde entier nous envie !!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.