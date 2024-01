Un poste de ministre proposé au lyonnais Frédéric Merlin

Et si les observateurs ont d'abord fait de Stéphane Bern le Lyonnais le plus crédible pour entrer au gouvernement à la Culture, un autre profil s'est détaché dans la dernière ligne droite.

Selon nos informations, un poste de ministre a été proposé à Frédéric Merlin. Mais le jeune et ambitieux dirigeant de SGM a préféré décliner, pour se consacrer aux affaires de son groupe familial.

A l'automne dernier, Frédéric et Maryline Merlin avaient finalisé un deal important pour SGM avec les Galeries Lafayette, et l'acquisition du BHV Marais de Paris et le magasin de Parly 2.

Son profil a attiré l'attention de Gabriel Attal pour deux raisons évidentes. Outre sa réussite professionnelle impressionnante pour son âge, Frédéric Merlin est aussi un proche de Nicolas Sarkozy. Or, l'ancien Président de la République souffle actuellement de nombreux noms à l'oreille de ses successeurs au pouvoir, à commencer par celui de Rachida Dati.