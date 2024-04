LOU Rugby-Pau : être sûr de ses forces à domicile

Ce samedi, le LOU Rugby doit absolument gagner pour ne pas tomber dans la peur d’une relégation. Toujours bloqués à la 11e place après la défaite à Perpignan le week-end dernier (51-20), les Lyonnais accueillent Pau, septième de Top 14, dans le cadre de la 22e journée du championnat. Avec comme seul objectif de faire tourner le compteur de points, pour s’éloigner d’un maintien toujours pas assuré. Perdus à l’extérieur, les Rouge et Noir retrouvent leur jardin dans lequel ils n’ont perdu qu’une fois cette saison.

Ce vendredi, les discours étaient marqués par une saison aussi redondante qu’épuisante : "C’est plus fatiguant de jouer le maintien que de jouer le Top 6", admettait le pilier Sébastien Taofifenua. D’autres ne voulaient même pas entendre parler de relégation : "Avoir peur c’est y penser, et se dire qu’on n’est pas capable de se maintenir. C’est un échec de ne pas jouer le top 6, mais on doit garder ce cap du maintien et ça commence ce week-end : cinq points contre Pau", réagissait le troisième ligne Théo William.

Mais ces cinq points ne seront pas donnés, face à un adversaire qui réalise une bonne saison. Pau n’est qu’à deux points des phases finales, un objectif moins pensent et plus motivant par rapport aux Lyonnais. Pour Fabien Gengenbacher, le club du Béarn a "beaucoup de qualité et de pragmatisme dans son jeu. C’est une équipe très propre en phase de conquête et redoutable sur les contres", analysait le manager général du LOU.

Après deux défaites à l’extérieur, les Lyonnais retrouvent Gerland, où ils avaient acquis leur dernière victoire il y a un peu moins d’un mois contre l’UBB. Une performance à répéter, pour distancer les concurrents clermontois, montpelliérains et oyonnaxiens, et éloigner la menace d’une éventuelle relégation qui plane de plus en plus au fil des semaines.

Coup d’envoi de LOU-Pau ce samedi à 17h, au Matmut Stadium.