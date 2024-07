TOP 14 : le LOU Rugby débutera à Montpellier, les demi-finales organisées à Lyon

On sait que vous l’attendiez avec impatience… Découvrez le calendrier de la saison 2024/2025 de #TOP14 📅



Retrouvez les infos clés et téléchargez-le en PDF ici 👉 https://t.co/ZxWsYb8Kc6



On a hâte d’être le 7 septembre, pas vous ? pic.twitter.com/TaJZwn0yhD