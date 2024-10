Le LOU Rugby doit rebondir après La Rochelle : un duel important contre le Stade Français

Après une lourde défaite face au Stade Rochelais (43-22), le LOU Rugby doit se relever et espérer continuer sa longue série de victoires à domicile, qui dure depuis presque un an. Leur dernière défaite remonte au 11 novembre 2023, justement face à leurs adversaires de dimanche. Les joueurs de Laurent Labit ont connu le succès face aux Lyonnais l’année dernière à deux reprises : 36-32 lors de la rencontre aller et 22-13 lors du match retour.

"L'objectif est de revenir sur la performance contre La Rochelle. L'état d'esprit était bon, mais on aurait dû être plus disciplinés", a déclaré le coach du Lou sur les objectifs de la semaine lors de la conférence de presse d'avant-match. Tourné vers l'avenir, Fabien Gengenbacher a expliqué avoir mis en place un système : "C’est un rythme que j’ai mis en place toutes les cinq semaines. Un arbitre de Top 14 débriefe sur ce que nous avons fait sur notre bloc. Il faut être plus précis".

"L’équipe est dans un bon état d’esprit et a à cœur de faire un bon match", a annoncé Théo William avant d'expliquer les objectifs pour la rencontre : "Paris va venir avec une grande équipe et nous avons l’intention de gagner chaque match à domicile devant notre public".

"Ils vont venir avec une grosse équipe, ils ont aussi besoin de se rassurer à l’extérieur. Je pense que ça va être un gros combat", a précisé Théo Millet avant un match qui s’annonce difficile pour les deux clubs, ayant des enjeux différents.