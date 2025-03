LOU Rugby : un retour en Top 14 qui devrait se faire sans accros

Cette semaine, c’est sur la pelouse lyonnaise que le LOU rugby reprend ce top 14 en affrontant Vannes ce samedi.

Après s'être hissé dans le top 6, le club lyonnais totalise 40 points et se prépare à affronter les Bretons, actuellement derniers du classement avec 28 points, en pleine bataille pour leur maintien.

"C'est une équipe qui tourne bien et qui est dans la course. Ils sont partis en stage, ils se sont préparés, donc on se méfie. C’est du costaud !", déclare Félix Lambey.

Baptiste Couilloud ajoute : "On a envie d’être dans la continuité de ce qu’on a montré lors de ces derniers matchs en Top 14",

Les Lyonnais doivent absolument s’imposer face aux Vannetais pour continuer de regarder vers le haut s'ils veulent rester à la sixième place du classement. "Il faut qu’on soit performant et qu’on gagne des points si on veut continuer à espérer dans ce championnat", explique le joueur de deuxième ligne Félix Lambey.

Un match prometteur se profile pour le LOU, bien qu'un excès de confiance ne soit pas le bienvenu. "C’est une équipe qui débute fort, nous aussi, donc ça va être bien pour nous" conclut l’entraîneur Karim Ghezal.

Coup d’envoi ce samedi à 16h30 au Matmut Stadium de Gerland