“Une des meilleures équipes d’Europe” : Le LOU Rugby accueille l’ogre toulousain au Matmut Stadium

Battu lors de ses deux matchs européens, Lyon retrouve le Top 14 qu’il avait quitté sur une courte défaite à Bayonne fin novembre. 12e du championnat français avec 23 points, la zone rouge est assez loin avec 16 points d’avance sur Montauban, premier relégable. En conférence de presse ce mercredi, le coach Karim Ghezal a annoncé que Lyon “visait encore et toujours le Top 6”, alors ce sont 6 points qui les séparent de Bordeaux, qui occupe cette place.

Ce week-end, la LOU Rugby va jouer contre une équipe que Dylan Crétin, 3e ligne, qualifie comme étant “l’une des meilleures équipes d’Europe”, alors que Karim Ghezal note aussi un choc “entre la première et la neuvième” masse salariale du championnat.

“Jouer plus haut”

Le coach a aussi appuyé sur ce besoin d’être meilleur “dans l’occupation du terrain, mais pas forcément la possession”, estimant sa formation “assez efficace dans dans le camp adverse et assez disciplinée”, bien qu’il rappelle que ses hommes “doivent jouer plus haut” pour tenter de retrouver le succès, dont le dernier remonte à quatre semaines déjà.

Théo Millet, natif de Toulouse mais jouant comme centre au Lou Rugby, décrit son équipe comme pleine d’énergie, et analyse les clés de la rencontre du week-end dans “la discipline et la faculté à rivaliser dans les rucks”.

Seuls Jermaine Ainsley et Mickaël Guillard devraient manquer la rencontre côté LOU Rugby, alors que Antoine Dupont va bel bien jouer pour Toulouse. Karim Ghezal dispose donc de la grande majorité de ses joueurs, après avoir pu faire donner du temps de jeu aux jeunes en Coupe d’Europe, une compétition qu’il décrit comme idéale pour “remettre l’équipe à niveau et lancer les jeunes”, avec de nombreux joueurs formés au club qui ont bénéficié de minutes, et que le coach qualifie de “génération dorée”. La Champions Cup, que Karim Ghezal n’épingle pas comme un “objectif prioritaire pour le club”.

Coup d’envoi ce samedi à 21h au Matmut Stadium, qui pourrait afficher complet, pour une soirée où l’idée d’un exploit s’invite naturellement, à quelques jours de Noël.