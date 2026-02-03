À Lyon, un ancien site industriel va se transformer en quartier de vie à Gerland

La Métropole de Lyon a acté la mise à disposition du foncier, par cession et bail emphytéotique, afin de permettre la réalisation d’un programme immobilier mêlant logements abordables, services de proximité et équipements pour la petite enfance.

Situé à l’angle de l’avenue Debourg et de l’allée Fontenay récemment requalifiée, l’ancien site industriel s’inscrit dans la mutation engagée depuis plus de vingt ans dans le quartier de Gerland. Cette opération s’intègre dans un projet urbain plus large visant à renforcer l’attractivité résidentielle du secteur tout en maintenant une mixité des usages.

Porté par Lyon Métropole Habitat, bailleur social retenu à l’issue d’une consultation immobilière lancée en 2023, le projet prévoit la construction de trois bâtiments représentant 6 900 m2 de surface de plancher. L’ensemble comprendra 81 logements, dont 36 % de logements sociaux.

Les typologies sont majoritairement familiales, avec 66% de T3 et T4, complétées par des T5, des T2 et quelques T1 destinés notamment aux jeunes actifs et étudiants.

Crèche, commerce et espaces végétalisés

Le programme intègre également une crèche de 48 berceaux, d’une surface de 640 m2, ouverte sur un jardin intérieur, ainsi qu’un local commercial de 250 m2 destiné à renforcer l’offre de proximité dans le quartier.

Sur le plan environnemental, plus de 40% de pleine terre seront conservés. Le projet prévoit la création d’un petit bois en cœur d’îlot, la continuité des corridors écologiques et l’utilisation de matériaux comme le bois ou le béton de terre. Les logements seront raccordés au chauffage urbain et conçus pour limiter les consommations énergétiques.

Le permis de construire a été délivré le mois dernier. La Métropole de Lyon a validé fin janvier la cession et la mise à bail du foncier. Les travaux de démolition doivent débuter à l’été prochain, marquant le lancement opérationnel de ce nouveau projet immobilier au cœur de Gerland.