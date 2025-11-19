Travaux du futur tramway T10 : de nouvelles perturbations à prévoir à Lyon avant le lancement de la ligne

Mais les opérations de finition de voirie et de raccordement au réseau existant vont provoquer plusieurs ajustements de circulation dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon, déjà bouleversé depuis des années à cause du chantier colossal qui a éventré le quartier.

Jusqu’au 7 décembre, l’avenue Tony-Garnier sera basculée en sens unique dans le sens ouest–est, entre Debourg et Jean-Jaurès. Des itinéraires de déviation sont prévus, mais les accès à la Halle Tony-Garnier restent maintenus.

Du 8 au 12 décembre, le secteur sera même complètement fermé la nuit, de 21h à 6h, pour permettre la pose des couches de roulement définitives. La circulation automobile restera en revanche possible en journée.

Conséquence des travaux de raccordement de la ligne T10 au niveau de la Halle Tony-Garnier : le T1 devra s’interrompre partiellement en soirée.

Jusqu'au vendredi 21 novembre, puis du lundi 24 au vendredi 28 novembre, le tram circulera normalement jusqu’à 21h. Au-delà, il sera limité entre IUT-Feyssine et Hôtel de Région–Montrochet.

Les derniers trajets complets partiront à :

• 20h54 de IUT-Feyssine vers Debourg,

• 21h46 de Debourg vers IUT-Feyssine.

Ensuite, les trams circuleront uniquement jusqu’à Montrochet, avec une reprise du service partiel dès 21h03, et des derniers départs autour de minuit.

Plan transports renforcé pour les grands événements du quartier

Le samedi 22 novembre s’annonce chargé à Gerland, avec un match du LOU Rugby au Matmut Stadium, un concert de Hamza à la Halle et la finale du Championnat de France de Supercross au Palais des Sports. Même chose le samedi 6 décembre avec un autre match du LOU et un concert de Louane.

Pour éviter la pagaille, SYTRAL Mobilités déploiera un dispositif spécial avec le renforcement du métro B et du T1, une présence accrue d’agents pour orienter et sécuriser les flux, un jalonnement piéton renforcé, des actions de régulation mises en place par la Ville et la Métropole et une incitation à utiliser les parcs relais Saint-Genis et Mermoz. Les parkings LPA Béraudier et Perrache proposeront aussi un tarif spécial "Évènement Gerland" fixé à 10 euros le samedi 22 novembre.