Chantier du tramway T10 : la trémie a été installée, le périphérique a rouvert

La faute à un chantier colossal pour installer une trémie qui permettra le passage du futur tramway T10 (Gerland-Saint-Fons-Vénissieux) sous l'axe routier. L'opération "149 heures pour construire un nouveau passage souterrain" a mobilisé des dizaines d'ouvriers jours et nuits toute la semaine.

Le périphérique a donc été littéralement coupé pour permettre de glisser la trémie de 4100 tonnes qui avait été construite en amont.

4000 Tonnes.



En mouvement.



Il a fallu ensuite reconstruire la chaussée par dessus l'ouvrage installé. Chose faite en cette fin de semaine, ce qui a permis de rouvrir le périphérique Laurent Bonnevay ce samedi avec 24 heures d'avance.

Pour rappel, le tramway T10 doit entrer en service en 2026, idéalement avant les élections municipales et métropolitaines. Les travaux importants et perturbant la circulation automobile se poursuivent du côté de l'avenue Tony-Garnier à Lyon, et basculeront ensuite sur Saint-Fons.