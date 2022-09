Sytral : près de 40 hectares de sols désimperméabilisés sur les parcours des trams T6N, T9 et T10

Le Sytral a donc décidé, dans le cadre de la réalisation de trois nouvelles lignes de tramway (T6 Nord, T9 et T10) dans l'agglomération lyonnaise de privilégier des surfaces permettant l'infiltration des eaux pluviales sur leur parcours.

Plutôt que de bitumer autour des rails, des revêtements perméables et engazonnés seront proposés sur près de 40 hectares de surface, soit l'équivalent d'un tiers de la superficie du parc de la Tête d'Or.

"Dans le cadre du seul projet T10, 20 hectares de surface aujourd’hui imperméables seront concernés ce qui représente ainsi 65% de réduction des surfaces se rejetant au réseau d’assainissement à terme dans le périmètre du projet", se félicite le Sytral ce jeudi.

S’agissant de la végétalisation, les projets T6N, T9 et T10 prévoient près de 3000 nouveaux arbres plantés représentant une augmentation par rapport à l’existant compris entre +50% à + 110% suivant le projet. Il est prévu de transplanter plus de 200 arbres. Pour chaque arbre abattu, entre 2 et 3 nouveaux arbres sont replantés. L’engazonnement de la plateforme pour les 3 projets représente 40% du linéaire de T6Nord et de T9 et 90% du linéaire de T10. Au total, il est prévu 80 000 m² de surface engazonnée contribuant, avec l’augmentation des surfaces aménagés plantés, à la réduction des îlots de chaleur urbain.