L’extension du tramway T6 jugée d’utilité publique

Le 16 janvier dernier, la préfecture du Rhône a décrété l’extension du tram T6 d’utilité publique, ce qui lance officiellement les travaux.

Pour rappel, le prolongement de cette ligne de tram permettra de relier les Hôpitaux-Est à la Doua en 20 minutes grâce à 5,6 km de voie nouvelle. Ce projet va ainsi conduire à la création de 10 nouvelles stations.

Avec le lancement des travaux, les réseaux d’eau, de gaz, de chauffage et d’électricité vont être déviés dans les prochains mois. Les lignes de bus C26, 27 et 69 sont également déviées. Les travaux d’infrastructures et d’aménagement urbains se dérouleront en 2024-2025. La mise en service est prévue pour 2026.

"C’est une grande satisfaction pour toutes les équipes investies sur ce projet et à terme pour l’ensemble des habitants à qui l’on va pouvoir offrir de nouvelles solutions de mobilités ", se félicite Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.