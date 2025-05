Tramway T4 à Lyon : trafic interrompu entre Jet d’eau et La Borelle suite à un accident

Mise à jour 10h25 : La reprise de la circulation est désormais estimée à 12h.

Article initial : Le début de matinée a été compliqué pour les usagers du tramway T4. La circulation est interrompue sur une partie du tracé, avec une reprise estimée à 10h.

Le trafic du tram T4 est ainsi scindé en deux ce vendredi matin. Selon les TCL, la ligne circule uniquement de La Doua – Gaston Berger à Lycée Lumière d’un côté, et de Gare de Vénissieux à Hôpital Feyzin Vénissieux de l’autre. Les stations situées entre Musée Tony Garnier et La Borelle ne sont plus desservies dans les deux sens.

Un bus relais a été mis en place entre Jet d’eau – Mendès France et Gare de Vénissieux pour assurer une continuité de service. L’incident serait maintenant lié à un obstacle sur les voies suite accident survenu tôt ce samedi matin.