Travaux des futures lignes T9 et T6 : des perturbations temporaires à prévoir sur d’autres lignes près de Lyon

Les travaux nécessaires à la création des futures lignes de tramway T9, du prolongement du T6 et d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Part-Dieu et Sept Chemins entraîneront des interruptions temporaires des dessertes sur l’axe T3, T7 et Rhônexpress entre février et mai 2025.

Ces interventions, prévues au premier semestre 2025, permettront de raccorder les nouvelles infrastructures au réseau existant.

D’après les TCL, ces interruptions sont "une étape incontournable pour assurer une intégration fluide et optimale des futures lignes dans le réseau TCL." L'objectif est de renforcer le maillage du réseau de surface tout en limitant les impacts pour les usagers grâce à une organisation "soigneusement planifiée."

Les perturbations se dérouleront en deux grandes phases. Du lundi 24 février au vendredi 18 avril 2025, la ligne T3 fonctionnera uniquement entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu les Panettes. Le Rhônexpress assurera, lui, un service partiel entre Vaulx-en-Velin La Soie et l’aéroport Saint-Exupéry. La ligne T7 sera quant à elle maintenue sur tout son parcours.

Du samedi 19 avril au vendredi 9 mai 2025, les lignes T3, T7 et Rhônexpress seront entièrement interrompues. Par ailleurs, des travaux ponctuels en soirée pourraient entraîner des fins de service anticipées sur certaines lignes.

Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements durant cette période. TCL assure mettre à disposition des solutions alternatives et un accompagnement détaillé.