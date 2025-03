Allotissement : la secrétaire générale de la CGT aux côtés des syndicats TCL à Lyon

Ce jeudi 6 mars, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet était invitée à Lyon afin d’être au contact des agents TCL, après la création de quatre nouveaux syndicats CGT au sein des transports en commun lyonnais.

Les équipes de la CGT TCL et la secrétaire générale du mouvement syndical se sont rendu à l’unité de transport d’Audibert, dépôt des bus TCL dans le 8e arrondissement, dans le cadre des élections professionnelles du réseau de transports urbain qui se dérouleront dans les prochains jours. L’objectif de cette visite était de comprendre les difficultés au sein des conducteurs de bus TCL avec la séparation du réseau entre Keolis et la RATP.

"Il faut garder une CGT forte dans ces moments"

La secrétaire générale a pointé du doigt cette décision de découpage du réseau en lots, la qualifiant de "néfaste" et de "désorganisant" pour les transports en commun et pour les droits sociaux des conducteurs de bus. Le point d’honneur est donné pour avoir une sauvegarde des droits sociaux lors du transfert RATP/Keolis, et de "garder une CGT forte dans ces moments".

Certains salariés restant sous la juridiction de Keolis craignent pourtant une différence de traitement pour les employés RATP. Même si le président de la Métropole a assuré qu’un "socle social" est prévu et "qu’il n’y aura aucune remise en question des droits sociaux", la crainte résiste toujours, notamment pour d’éventuelles augmentations de salaire chez la RATP et que les conducteurs de bus n’auront pas

Différentes problématiques entre les mains de TCL

La question des salaires n’a pas été la seule sur la table de la CGT ce jeudi 6 mars : des questions de sécurité, de recrutement et de pression sociale ont émergé. Le syndicat CGT souligne que la communication est plus complexe qu’auparavant entre les agents des deux filiales concurrentes, "le réseau de bus subit de plus en plus d’incident, et les problèmes de sécurité sont régis par la RATP, c’est beaucoup plus long qu’avant", a réagit Joao Pereira Afonso, secrétaire général UD69 de la CGT.