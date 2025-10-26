Transports

Les TCL renforcent leur offre pour le salon Equita Lyon 2025 à Eurexpo

À l’occasion du salon Equita Lyon, qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Eurexpo, le réseau TCL met en place un dispositif spécial pour faciliter les déplacements des visiteurs.

Événement équestre majeur en Europe, Equita Lyon accueillera cette année quatre coupes du monde et plusieurs compétitions internationales. Pour l’occasion, la ligne de tramway T5 sera renforcée, avec une fréquence adaptée aux pics d’affluence.

En parallèle, une navette spéciale N100 sera mise en service entre les principaux points de correspondance et Eurexpo durant toute la durée du salon. Les horaires détaillés et fréquences de passage sont disponibles sur le site officiel du réseau TCL (www.tcl.fr).

Cette mobilisation vise à encourager les visiteurs à privilégier les transports en commun pour accéder au parc des expositions de Chassieu, alors que l’événement attire chaque année des milliers de passionnés de sport équestre venus de toute l’Europe.

Ex Précisions le 26/10/2025 à 18:28

Ah bon ?
Je pensais à des vélos pour tous les visiteurs ;-)

