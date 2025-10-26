Les TCL renforcent leur offre pour le salon Equita Lyon 2025 à Eurexpo

Événement équestre majeur en Europe, Equita Lyon accueillera cette année quatre coupes du monde et plusieurs compétitions internationales. Pour l’occasion, la ligne de tramway T5 sera renforcée, avec une fréquence adaptée aux pics d’affluence.

En parallèle, une navette spéciale N100 sera mise en service entre les principaux points de correspondance et Eurexpo durant toute la durée du salon. Les horaires détaillés et fréquences de passage sont disponibles sur le site officiel du réseau TCL (www.tcl.fr).

Cette mobilisation vise à encourager les visiteurs à privilégier les transports en commun pour accéder au parc des expositions de Chassieu, alors que l’événement attire chaque année des milliers de passionnés de sport équestre venus de toute l’Europe.