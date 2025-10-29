Equita Lyon : 31e édition du salon hippique, la passion pour le cheval galope toujours 

Eurexpo se prépare à devenir une nouvelle fois une écurie géante, avec plus de 3500 chevaux, une centaine d’éleveurs et des milliers de visiteurs attendus pour la nouvelle édition d’Equita Lyon.

Le salon Equita Lyon se tiendra à des horaires allant de 8h à 20h30 et jusqu’à 22h30 le samedi. Les tarifs débutent à 16 euros, et l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

Le Longines Equita Lyon, concours hippique international, sera le point fort du salon. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde s’affronteront lors des épreuves de saut d’obstacles, d’attelage et de dressage comptant pour la Coupe du monde de Fédération équestre internationale.

Au-delà du sport, le public pourra parcourir les onze carrières du site, assister à des démonstrations, rencontrer les éleveurs et participer à des ateliers. Les plus jeunes auront, eux, leur propre espace pour s’initier à la pratique du poney et approcher les animaux de près.

Le salon proposera une parenthèse gourmande et conviviale, tout en offrant plusieurs espaces thématiques, du Pôle Western au Pôle Santé, en passant par la Halte Culturelle et la Place des métiers, pour découvrir toutes les facettes de l’univers équestre.

Les odeurs seront également le moteur sensoriel du salon, puisque tous les éléments du monde du cheval, à savoir le foin, la paille, le bois et évidemment le crottin, seront bien présents afin de partager “la proximité unique entre l’homme et le cheval, le parfum inimitable d’Equita Lyon”.

Une expérience qui se veut donc totalement immersive.