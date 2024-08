Près de Lyon : la billetterie des 30 ans d’Equita Lyon ouverte !

Trente ans, ça se fête, et ceux qui compte y prendre part peuvent déjà acheter leur ticket. Depuis ce lundi, la billetterie pour la 30e édition de l’Equita Lyon est ouverte. Elle aura lieu du 30 octobre au 3 novembre 2024, à Eurexpo sur la commune de Chassieu.

Il est d’abord possible de visiter le salon, au prix de 24 euros la journée (15 pour les enfants, 20 pour les étudiants), jusqu’à 70 euros pour un pass 5 jours (plein tarif uniquement).

Les plus férus d’équitation peuvent aussi assister à la partie sportive organisée sur place, par trois concours hippiques (Grand Prix, Equita Masters et Jumping), dont la fourchette des prix d’entrées est comprise entre 36 et 295 euros.

A noter qu’il reste encore beaucoup de places dans les tribunes Nord et Sud pour ces trois compétitions.