La Japan Touch débarque à Lyon ce weekend !

Pendant deux jours, la culture asiatique sera à l’honneur avec de nombreuses animations, des invités, des bonsaï, des arts et traditions, des idées cadeaux, et des stands autour du bien-être et des voyages.

Mode Kawaii

Il sera question de Pop culture avec de nombreux ateliers. La mode sera aussi au centre de ce festival, avec notamment un défilé inédit de cosplayeuses pour dévoiler la nouvelle collection de la marque japonaise de lingerie Kawaii Cuconé.

Le cosplay sera la star de ce cette Japan Touch, avec un univers spécialement dédié à cette pratique : l’allée Cosplay, l’occasion d’aller à la rencontre des cosplayeur(se)s de la team Vocalaction, de l’Eloge du Costume.

Retrouvez aussi sur place des démonstrations de Yosakoi, une danse traditionnelle japonaise. Les admirateurs de K-Pop pourront aussi voter pour leur danse préférée.

Les fans de jeux vidéo seront servis, avec un espace salles d’arcades des années 80 où des bornes vintages seront installées, sans oublier des tournois consoles Switch Smash Bros.

Voitures japonaises

Avis aux amateurs de voitures japonaises : des véhicules seront exposés tout le weekend, avec notamment la présence de la Mitsubishi Lancer Evolution 5, la Subaru Impreza WRX9, la Toyota GT 86 et la Nissan GT-R 34 et 35 et 350Z.

Parmi les invités, seront présents Aurélien Ringelheim, plus connu comment étant la voix de Sacha dans Pokemon, Naike Fauveau la voix de Nami de One Piece, ou encore le YouTubeur Ichiban Japan.

Une petite faim ? Une vingtaine de restaurants et bars seront à retrouver sur place.

Le Salon de l’Asie se également accessible au même moment ce weekend à Eurexpo, avec Singapour en invité d’honneur.

