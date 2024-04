Un nouveau maire de la Métropole de Lyon en conflit avec une partie de sa majorité

A Chassieu, Jean-Jacques Sellès a eu la désagréable surprise le 4 avril dernier lors du conseil municipal de découvrir que des élus de sa majorité n'avaient pas voté le budget.

Car l'édile compte 8 membres dans son opposition. Or, lors du vote à bulletin secret sollicité par cette dernière, le budget a récolté 7 voix contre et 6 abstentions.

Furieux, Jean-Jacques Sellès a convoqué lundi les 25 membres de sa majorité pour "connaitre les motivations de ce positionnement". Selon lui, les dissidents reprochent à sa PPI de ne pas comporter "suffisamment de projets en faveur de la transition écologique". Mais aussi de "ne pas être suffisamment associés aux décisions municipales".

A Francheville, l'édile a choisi de rester campé sur sa position, tandis qu'à Saint-Fons, Christian Duchêne a réorganisé sa majorité pour apaiser les tensions.

Face à cette situation, Jean-Jacques Sellès a lui décidé de sévir en retirant les délégations à quatre élus : Nicole Sibeud (adjointe à l'Urbanisme), Martine Iung (adjointe à l'Education), Stéphane Dante (adjoint à la Culture) et Franck Chopard (conseiller délégué à l'Economie).

"Notre abstention n'était pas la première alerte auprès du maire sur son mode de gouvernance, ni sur ses priorités personnelles et la manière dont est dépensé l'argent du contribuable chasseland. Et malgré les dernières déclarations mensongères du maire, notre avertissement n'en était pas à sa première tentative. Cette situation n'est donc que la conséquence d'une position autoritaire de M. Sellès qui ne veut rien entendre et se dit victime d'une trahison", réagissent les conseillers municipaux frondeurs dans un communiqué.

Ces derniers annoncent également la création d'un groupe d'union des forces du centre et de la droite "pour porter une nouvelle ambition pour Chassieu, en lien avec les enjeux quotidiens de la Métropole".

Le scrutin de 2026 semble déjà dans les têtes de beaucoup d'élus dans l'agglomération.