La Métropole de Lyon lance un appel international pour dessiner l'avenir de la Grande Porte des Alpes

Malgré la présence sur site d'Eurexpo, de l'aéroport de Lyon-Bron, de l'université Lyon II ou encore du centre commercial de la Porte des Alpes, l'attractivité de la Grande Porte des Alpes peut encore être améliorée. C'est tout le sens de cette nouvelle "consultation internationale d'urbanisme" lancée par la Métropole de Lyon ce lundi.

La collectivité dirigée par les écologistes veut s'entourer d'acteurs mondiaux pour "définir trois scénarios contrastés de l'évolution du territoire à l'horizon 2050". L'objectif est donc "d'interpeller des talents" afin de doter la zone de plusieurs visions.

Suite à l'appel à candidatures, trois équipes "pluridisciplinaires" seront formées et devront travailler, en 2022 et 2023, "sur un exercice de prospective urbaine". "Le territoire de la Grande Porte des Alpes a de nombreux atouts, par son positionnement géographique, son dynamisme économique, mais doit faire face à de nombreuses contraintes, que ce soit en matière de mobilité, de disparité du tissu économique ou de morcellement du secteur", précise Béatrice Vessiller, Vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme.

La prospection sera bien entendue pilotée par la Métropole, mais aussi avec le concours de l'Etat, du SYTRAL, du SEPAL et des communes de Bron, Chassieu et Saint-Priest. Un comité scientifique et universitaire présidé par un géographe se chargera de veiller à ce que des solutions innovantes soient envisagées.

A l'image du quartier de la Confluence à Lyon, l'Est lyonnais pourrait bien être totalement transformé d'ici une dizaine d'années. La question climatique sera évidemment prise en compte, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les usages de l'A43 et de la rocade Est, deux infrastructures routières très fréquentées.